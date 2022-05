Una enorme rata atacó a una anciana postrada y le dejó heridas terribles

Una enorme rata de más de 22 centímetros atacó a una anciana que estaba postrada en su cama por una enfermedad degenerativa y le provocó graves heridas en distintas partes de su cuerpo, varias de las más graves se localizaron en los dedos, cuello y ojos.

La víctima del espeluznante hecho se llama Diana, una mujer de 76 años que tiene Parkinson y demencia senil. Diana es cuidada por su esposo, John Kirk (85), quien la noche del ataque escuchó ruidos extraños a su lado mientras dormía junto a su compañera.

Una anciana postrada en una cama sufrió en brutal ataque de una enorme rata.

Sin embargo, nada le hizo imaginar la escena que se encontraría la mañana siguiente: “Ella estaba temblando con las manos en el cuello y me miraba. Las heridas de Diana fueron horribles. Al principio pensé que le habían disparado”.

“Había sangre por todas partes. La rata había tratado de comérsela. Había marcas de mordeduras en su mejilla y sus labios. Los dedos y el codo de Diana también estaban muy masticados”, detalló.

Una anciana postrada en una cama sufrió en brutal ataque de una enorme rata.

Además de las enfermedades neurodegenerativas que la anciana padece, se le suma un problema cerebral producto de un golpe en la cabeza y por el que no puede sentir dolor. “La única gracia salvadora es que Diana no se enteró mucho del ataque. Ella no puede sentir dolor debido a su daño cerebral”, dijo John a la prensa local.

Cazar a la rata

Tras descubrir que su esposa había sido atacada, John Kirk colocó una trampa y logró atrapar al enorme roedor. Luego llamó a su vecino y le pidió ayuda para matar al animal a tiros, lo que hicieron a la brevedad.

Una anciana postrada en una cama sufrió en brutal ataque de una enorme rata.

Una vez que acabó con la rata llamó a los servicios de emergencia, que atendieron a su esposa y la trasladaron a un hospital donde recibió atención por sus múltiples heridas.

Diana fue llevada de urgencia al Queen’s Medical Center en Nottingham. John añadió: “La rata había intentado roer hasta el hueso. Diana obviamente había sido atacada en la noche porque la sangre se había coagulado y se había vuelto negra”.