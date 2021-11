Una emotiva lista de cosas que hacen feliz a un abuelo se hizo viral en las redes: “Cuando nos llaman los hijos”

En Twitter se hizo viral una conmovedora publicación que una nieta hizo sobre su abuelo. La joven le pidió que hiciera una lista con las cosas que al hombre lo hacen feliz y se llevó una gran sorpresa al leer lo que anotó, por lo que decidió compartirlo en sus redes.

Las redes también abren espacio a historias conmovedoras como la que compartió Raquel sobre su abuelo, a quien lo hacen feliz las cosas simples de la vida como levantarse todos los días al lado de su esposa y compartir con su familia o recibir un llamado telefónico de sus hijos que ya no viven con él.

La lista de un abuelo que emocionó en Twitter.

“Le he pedido a mi abuelo una lista de cosas que le hacen feliz y me encuentro personalmente destrozada”, escribió la joven y su publicación superó los 188 mil me gustas y fue compartida miles y miles de veces en la red social del pajarito.

Es que lo que escribió su abuelo llegó a emocionar a los usuarios, quienes pudieron darse cuenta que con lo simple de la vida y los afectos se puede ser feliz a diario.

La lista de un abuelo que emocionó en Twitter.

La lista de un abuelo que emocionó en Twitter.

La lista de cosas que hacen feliz al abuelo