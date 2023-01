Una aerolínea deberá pagarle terapia a una modelo de talle grande por discriminarla al no dejarla abordar en un vuelo

La modelo brasilera Juliana Nehme compartió en Instagram una publicación donde acusa a las azafatas de la aerolínea Qatar Airways de decirle que “no era bienvenida a bordo porque está gorda” por lo que se sintió humillada y maltratada.

No solo la despreciaron, sino que además pretendían que pague 3 mil dólares más para comprar un pasaje de primera clase “los asientos son más grandes”.

La modelo indignada contó su historia a través de sus redes sociales y el video se hizo viral. La publicación cosechó casi 65 mil me gusta y alcanzó los 6 mil 500 comentarios.

La publicación de Juliana Nehme en intagram.

Ella se encontraba en el aeropuerto del Líbano de regreso a su país junto a su familia “Estoy en el Líbano. Compré un boleto de regreso a Brasil a través de Qatar y llegando a la hora del check in una azafata qatarí llamó a mi madre y le dijo que ¡No era bienvenida a bordo porque estoy gorda! ¡Y no me iban a recibir en el vuelo!” escribió Juliana en la publicación.

“¡Fui extremadamente humillada frente a toda la gente en el aeropuerto! ¡Todo porque soy Gorda! ¡Qué vergüenza que una empresa como Qatar permita este tipo de Discriminación a las personas!” sentenció en Instagram.

Luego de su denuncia y tras el apoyo de sus seguidores, no solo recibió una disculpa, sino que la dejaron abordar y la aerolínea deberá pagar las consecuencias.

Tras la viralización de su video, la modelo plus size agradeció a todos en las redes “de corazón a todos los que están aquí conmigo en toda esta situación. Sigamos luchando por un mundo más justo, libre de gordofobia y toda forma de prejuicio”.

La situación que vivió fue considerado como un hecho de discriminación y al volverse popular su historia, la aerolínea deberá pagarle terapia a la joven.