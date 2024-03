Un pasajero que se negó a cambiar de asiento en un avión y desató un debate: “¿Soy yo el idiota?”

Un pasajero de 45 años se ha convertido en el protagonista de una acalorada discusión en Reddit después de negarse a cambiar de asiento en un vuelo de avión. La situación se desencadenó cuando una pareja le pidió que se cambiara al asiento del medio para que la esposa pudiera sentarse junto a la ventana y su marido en el pasillo.

El viajero preguntó si estaba equivocado en un hilo de Reddit titulado “¿Soy yo el idiota por negarse a intercambiar con la mujer?”

El hombre, cuya identidad permanece anónima, relató su experiencia en la popular plataforma de discusión en línea, compartiendo cómo se negó a ceder ante la solicitud de la pareja. “Yo (m45) estaba sentado en el asiento de la ventana del avión. Una pareja subió a bordo y la esposa se sentó en el asiento del medio con el marido al lado del pasillo” inició el usuario.

“Después de acomodarse, la esposa se inclina hacia mí con una dulce sonrisa y me dice: ´Serías tan amable de cambiarme de asiento? Realmente no puedo volar bien en un asiento del medio´. Entonces me incliné hacia ella y le pregunté si era su pareja, a lo que ella dijo: ´Sí, es mi marido´”, continuó el relato

El viajero le propuso cambiar de asiento con el esposo para que ambos pudieran resolver la situación entre ellos, pero la mujer insistió en que su esposo no se sentaría en el asiento del medio. La situación se complicó aún más cuando la mujer comenzó a rogarle al pasajero que cambiara de asiento con ella. “Le dije que realmente me disculpo pero que no lo haré. Momentos después la oigo gritarle a su marido en otro idioma (que hablo con fluidez) que: El idiota no cambia de asiento, así que tienes que cambiar conmigo”.

“Él termina cambiando y se inclina con una sonrisa y dice que su esposa cambió con él porque tiene diarrea y necesita el pasillo en caso de que tenga que correr”, explicó.

Este incidente reavivó el debate sobre la “etiqueta” de viaje y las expectativas de los pasajeros en los vuelos comerciales.

El pasajero se mantuvo firme en su negativa, lo que generó elogios por parte de otros usuarios de Reddit, quienes lo apoyaron en su decisión de no ceder ante una solicitud incómoda y poco razonable. Muchos coincidieron en que no estaba obligado a cambiar de asiento y que tenía derecho a permanecer en el lugar que había pagado.

Este incidente reavivó el debate sobre la "etiqueta" de viaje y las expectativas de los pasajeros en los vuelos comerciales. Mientras algunos criticaron la actitud de la mujer por tratar de manipular a otro pasajero, otros elogiaron la firmeza del hombre de 45 años por mantenerse firme en su posición.

