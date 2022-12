Un actor de “El Marginal” fue procesado por abuso sexual: los detalles

Jorge Emanuel García llegó a la fama con su papel de “Arnold” en la serie argentina El Marginal, a pesar de no ser protagonista se ganó el cariño de los televidentes. Hoy se dio a conocer que fue procesado por la Justicia debido a una causa de abuso sexual.

Según indica Infobae, las puentes policiales indicaron que podría ser el responsable de delito por abuso sexual agravado por acceso carnal en reiteradas ocasiones. Los hechos ocurrieron durante abril y agosto del 2018.

Cuando la denunciante fue consultada sobre el hecho, comentó: “Yo no entendía muy bien lo que sucedía en ese momento. Tomé conciencia de esto el año pasado. Me acuerdo de irme con un sabor amargo, con una sensación horrible, pero en ese momento no pensaba que había sido abusada”.

Además, agregó que los otros tres episodios también fueron sin consentimiento. “Interpreté que estaba mal lo que estaba pasando, pero no tenía conciencia de que estaba siendo abusada. Hablando con diversas personas en las que yo confío, me di cuenta de que fue un abuso sexual; yo no lo reconocía como tal”, agregó.

El Marginal 5, temporada final. (Netflix).

Por otro lado, el Juzgado tuvo en cuenta los peritajes médicos, indagatoria del imputado y toda la documentación para realizar el análisis al respecto. Tras este estudio, la psicóloga de la denunciante agregó: “Ella lo que me comenta es que no fue respetada en cuanto a sus deseos, a lo que quería de la relación y en la sexualidad, que él fue pasando por alto sus derechos, decisiones y su deseo”.

Qué dijo “Arnold” sobre la denuncia por abuso sexual

Por su lado, el actor Jorge Emanuel García se negó rotundamente a dar indagatoria sobre los hechos. Además, para fundamentarse sobre su supuesta inocencia aseguró que en esos meses se estaba recuperando de una operación del tendón de Aquiles.

“No podía hacer movimientos explosivos ni muy bruscos, porque corrés el riesgo de que se te corte el tendón de nuevo. Por eso me parece absurdo que ella diga que yo fui agresivo con ella”, comenzó detallando.

Luego sumó: “Nosotros teníamos una relación en el marco de un respeto y buena onda. Lo que me llama la atención es que dice -en la denuncia- que nosotros nos parábamos, que hacíamos un montón de cosas (...); yo si caminaba tres pasos me caía”