En las últimas horas comenzó a circular por Twitter la imagen de un abuelo sentado en su reposera frente a una vidriera de un reconocido local de televisores. Según testigos, el hombre, oriundo de Paraná, estaba intentando ver el partido de la Selección Argentina frente a Croacia por la semifinal del Mundial de Qatar 2022.

La radio local “Reporte 100.7″ replicó la foto en sus redes. Al parecer, un escuchante de la emisora, fue quien retrató el momento y lo acompañó con el siguiente testimonio: “Así vio el partido de la Selección este abuelo este martes. En un TV de Frávega ubicado en calle Pelegrini y Perú de Paraná, una imagen que da mucho que pensar... el domingo 18 todos a acompañarlo”.

Un abuelo miraba el partido en la vidriera de un local de televisores y ahora lo buscan para regalarle uno.

El posteo se viralizó y los usuario comenzaron a etiquetar a la empresa de tecnología. Después de unos minutos, la compañía recibió las notificaciones y, a través de un mensaje, emprendió la búsqueda del hombre: “Abuelooo, lo lo lo lo lo. Te escribimos por privado así nos ayudás a contactarlo. La final la mira con TV nueva”.

El tuit de la empresa recibió miles de mensajes positivos, entre los que se destacan: “Por favor queremos foto del abuelo lo lo lo lo lo con su TV nueva”; “Me dieron unas ganas de comprar en Frávega de pronto”. Otros se tomaron la situación con humor: “Excelente acción @fravegaonline, regalenle uno pero que la final la vea ahí con su reposerita! Las cábalas no se cambian! Jajajja”; “Che, yo lo estoy mirando con el ventilador en la jeta que no escucho casi el relato. No me regalan un aire para la final?”.