Un recorrido por la historia de la Línea D, un espacio que refleja las tensiones de la soberanía y la lucha por definir que nombre elegimos homenajear.

El nombre de la estación Scalabrini Ortiz de la Línea D de Buenos Aires no es solo una referencia geográfica en el barrio de Palermo. Representa el homenaje a un intelectual clave para entender la soberanía argentina, cuya identidad en el espacio público fue disputada entre gobiernos democráticos y dictaduras militares.

image Línea D de Buenos Aires El origen de una avenida con identidad en disputa La historia de este punto neurálgico comenzó mucho antes de los túneles del subte. En 1867, la zona era conocida como el "Camino del Ministro Inglés", debido a que el diplomático británico Henry Southern la utilizaba para trasladarse desde su quinta hasta el centro porteño. Sin embargo, el 27 de noviembre de 1893, una ordenanza oficializó el nombre de George Canning para la avenida.

Canning fue un influyente estadista británico que ocupó el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores y luego Primer Ministro. Aunque es recordado por lograr que Inglaterra reconociera la independencia argentina en 1825, las fuentes históricas señalan que su objetivo real era impedir que una sola nación controlara ambas riberas del Río de la Plata, buscando asegurar nuevos mercados para Londres bajo una estrategia de "libertad limitada" para las nuevas repúblicas.

image Quién fue Raúl Scalabrini Ortiz Raúl Scalabrini Ortiz fue un destacado periodista, escritor y ensayista argentino que dedicó gran parte de su obra a analizar y denunciar las estructuras de poder y la influencia extranjera en la economía y la política nacional. Su figura se consolidó como un símbolo del pensamiento nacional y del revisionismo histórico en el siglo XX.

Entre sus obras más trascendentales se encuentran "Historia de los ferrocarriles argentinos" y "Política británica en el Río de la Plata", libros donde expuso la red de intereses detrás de las concesiones ferroviarias y diplomáticas de la época. Además, fue el autor del célebre ensayo "El hombre que está solo y espera", una pieza fundamental de la literatura argentina que explora la identidad del porteño promedio, personificado en el mítico "hombre de Corrientes y Esmeralda".