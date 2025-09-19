19 de septiembre de 2025 - 17:25

Todavía sirve: cómo reciclar esa campera que ya no usas para renovar las fundas de tus almohadones

Mucha ropa que deja de usarse se puede transformar en un objeto útil para cualquier ambiente del hogar.

Reciclar para crear fundas de almohadones
La moda rápida genera un volumen creciente de desperdicios y exige buscar maneras de reciclar lo que ya existe. Darle una segunda vida a la ropa ayuda a cuidar el bolsillo y, al mismo tiempo, reduce de manera concreta el impacto ambiental. Una campera, por ejemplo, puede convertirse en una funda de almohadón única.

Por qué reciclar las camperas

Aprovechar su tela, sus cierres o sus bolsillos permite lograr un estilo propio imposible de encontrar en una tienda y evita que la prenda termine olvidada en el placard.

Materiales necesarios

Para llevar a cabo este proceso conviene preparar materiales básicos:

- Tijera afilada.

- Alfileres.

- Aguja e hilo o máquina de coser.

- El almohadón que se quiere cubrir. Con esos elementos listos, el paso a paso es sencillo.

El proceso requiere herramientas básicas y fáciles de conseguir en el hogar.

El paso a paso

- El primer paso consiste en medir el almohadón, tanto de ancho como de largo. Se deben agregar un par de centímetros extra en cada borde para dejar margen de costura y evitar que la funda quede ajustada.

- El segundo paso es cortar la tela de la campera. Se la apoya sobre una mesa, se marcan las medidas y se recortan dos rectángulos. Si la prenda tiene bolsillos, cierres o costuras llamativas, se los puede conservar para que la funda tenga un diseño con más carácter.

- Luego, en el tercer paso, se enfrentan las dos piezas de tela con el lado exterior hacia adentro, se alinean y se sujetan con alfileres para que no se desplacen durante la costura.

- En el cuarto paso se cosen los bordes alrededor del rectángulo. Se deben dejar libre uno de los lados para poder introducir el almohadón.

- Después, en el quinto paso, se coloca el cierre. Puede ser un cierre tradicional, botones o incluso velcro; lo importante es que la funda se pueda retirar con facilidad para lavarla.

- En el sexto paso, se da vuelta la funda para mostrar el lado correcto, se coloca el almohadón en su interior y se cierra.

Reciclar permite renovar la decoración de tu casa sin gastar de más.

Reciclar permite renovar la decoración de tu casa sin gastar de más.

El resultado es una funda original, práctica y personalizada que surge de una campera vieja.

