Tirá estas 5 plantas de tu casa porque son tóxicas y podrían ser mortales para tu perro o gato

Tener plantas en casa no solo mejora la decoración, también purifica el aire y aporta una cuota de calma. Pero si vivís con perros o gatos, hay algo que no podés pasar por alto y es que no todas las especies vegetales son seguras para ellos.

Algunas plantas que parecen inofensivas pueden resultar tóxicas si las mascotas las mastican o ingieren, incluso en pequeñas cantidades.

La curiosidad, sobre todo en los gatos , suele llevarlos a morder hojas o flores, lo que puede causar desde vómitos hasta intoxicaciones severas.

Por eso, si estás por sumar nuevas plantas a tu hogar, es importante que conozcas cuáles pueden representar un riesgo .

Antes de comprar o aceptar una nueva planta, es importante investigar si es segura para convivir con cualquier animal, para prevenir.

En caso de sospecha de intoxicación, no se debe esperar y lo ideal es consultar al veterinario de inmediato o acudir a una guardia especializada.

Las plantas que podrían ser mortales para tus mascotas

1. Potus (Epipremnum aureum)

Muy popular por su resistencia y su capacidad para crecer en sombra, el potus es una planta que suele estar presente en muchos hogares argentinos.

Sin embargo, sus hojas contienen cristales de oxalato de calcio, que pueden irritar la boca y el aparato digestivo de los animales. Si un perro o gato la muerde, puede presentar babeo excesivo, vómitos, dificultad para tragar y dolor en la boca.

dieffembachia-tropic-plantas

2. Lirio de la paz (Spathiphyllum)

De hojas verdes brillantes y flores blancas elegantes, el lirio de la paz es otra especie decorativa muy elegida. Pero al igual que el potus, contiene oxalatos de calcio insolubles.

En perros y gatos puede provocar irritación oral, vómitos, pérdida de apetito y letargo. No debe confundirse con el lirio común, que puede ser aún más peligroso.

lirio plantas

3. Aloe vera (Aloe barbadensis)

Aunque el aloe vera es conocido por sus propiedades medicinales para la piel, su consumo por parte de animales domésticos puede ser problemático.

La savia contiene saponinas, que en perros y gatos causan vómitos, diarrea, letargo e incluso temblores. Aunque no suele ser mortal, puede generar un malestar importante.

Aloe-vera plantas

4. Azalea (Rhododendron spp.)

Si bien no es tan común dentro de casa, sí puede estar presente en patios o jardines. La azalea contiene una toxina llamada grayanotoxina, que afecta el sistema nervioso de los animales.

Los síntomas pueden incluir vómitos, diarrea, debilidad muscular, ritmo cardíaco anormal e incluso convulsiones. Es una de las más peligrosas de la lista.

azalea fucsia plantas

5. Dieffenbachia (también conocida como "difembaquia" o “planta del mudo”)

Esta planta de interior tiene hojas grandes y atractivas, pero también posee cristales de oxalato de calcio. En perros y gatos, puede generar hinchazón de lengua y garganta, dificultad para respirar, vómitos y dolor intenso. En casos graves, la inflamación puede obstruir las vías respiratorias.