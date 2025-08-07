7 de agosto de 2025 - 11:15

Tirá estas 5 plantas de tu casa porque son tóxicas y podrían ser mortales para tu perro o gato

Muchas de las platas que seguramente tenés en casa podrían poner en peligro la salud o la vida de tus mascotas.

gato mordiendo una planta
Por Redacción

Leé además

no lo tires mas: el mejor abono natural para tus plantas que vos tiras a diario a la basura

No lo tires más: el mejor abono natural para tus plantas que vos tirás a diario a la basura

Por Redacción
tira estas 5 plantas fuera de tu casa, traen enfermedades y problemas

Tirá estas 5 plantas fuera de tu casa, traen enfermedades y problemas

Por Andrés Aguilera

Tener plantas en casa no solo mejora la decoración, también purifica el aire y aporta una cuota de calma. Pero si vivís con perros o gatos, hay algo que no podés pasar por alto y es que no todas las especies vegetales son seguras para ellos.

Algunas plantas que parecen inofensivas pueden resultar tóxicas si las mascotas las mastican o ingieren, incluso en pequeñas cantidades.

La curiosidad, sobre todo en los gatos, suele llevarlos a morder hojas o flores, lo que puede causar desde vómitos hasta intoxicaciones severas.

perro con flores

Tus plantas podrían ser un riesgo para perros o gatos

Por eso, si estás por sumar nuevas plantas a tu hogar, es importante que conozcas cuáles pueden representar un riesgo.

Antes de comprar o aceptar una nueva planta, es importante investigar si es segura para convivir con cualquier animal, para prevenir.

En caso de sospecha de intoxicación, no se debe esperar y lo ideal es consultar al veterinario de inmediato o acudir a una guardia especializada.

Las plantas que podrían ser mortales para tus mascotas

1. Potus (Epipremnum aureum)

Muy popular por su resistencia y su capacidad para crecer en sombra, el potus es una planta que suele estar presente en muchos hogares argentinos.

Sin embargo, sus hojas contienen cristales de oxalato de calcio, que pueden irritar la boca y el aparato digestivo de los animales. Si un perro o gato la muerde, puede presentar babeo excesivo, vómitos, dificultad para tragar y dolor en la boca.

dieffembachia-tropic-plantas

2. Lirio de la paz (Spathiphyllum)

De hojas verdes brillantes y flores blancas elegantes, el lirio de la paz es otra especie decorativa muy elegida. Pero al igual que el potus, contiene oxalatos de calcio insolubles.

En perros y gatos puede provocar irritación oral, vómitos, pérdida de apetito y letargo. No debe confundirse con el lirio común, que puede ser aún más peligroso.

lirio plantas

3. Aloe vera (Aloe barbadensis)

Aunque el aloe vera es conocido por sus propiedades medicinales para la piel, su consumo por parte de animales domésticos puede ser problemático.

La savia contiene saponinas, que en perros y gatos causan vómitos, diarrea, letargo e incluso temblores. Aunque no suele ser mortal, puede generar un malestar importante.

Aloe-vera plantas

4. Azalea (Rhododendron spp.)

Si bien no es tan común dentro de casa, sí puede estar presente en patios o jardines. La azalea contiene una toxina llamada grayanotoxina, que afecta el sistema nervioso de los animales.

Los síntomas pueden incluir vómitos, diarrea, debilidad muscular, ritmo cardíaco anormal e incluso convulsiones. Es una de las más peligrosas de la lista.

azalea fucsia plantas

5. Dieffenbachia (también conocida como "difembaquia" o “planta del mudo”)

Esta planta de interior tiene hojas grandes y atractivas, pero también posee cristales de oxalato de calcio. En perros y gatos, puede generar hinchazón de lengua y garganta, dificultad para respirar, vómitos y dolor intenso. En casos graves, la inflamación puede obstruir las vías respiratorias.

dieffembachia-tropic-plantas

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

19 semillas que debés sembrar desde ahora para que estén listas en octubre, según los jardineros.

19 semillas que debés sembrar desde ahora para que estén listas en octubre, según los jardineros

Por Andrés Aguilera
Este secreto casero cuida tus plantas, mejora la jardinería y transforma tu jardín sin gastar de más ni usar químicos peligrosos.

No lo tires más: el repelente casero de plagas de tus plantas que también nutre la tierra

Por Andrés Aguilera
las 5 plantas que podes cultivar en agua sin usar tierra, ideales para cuidar poco y que vivan mucho

Las 5 plantas que podés cultivar en agua sin usar tierra, ideales para cuidar poco y que vivan mucho

Por Redacción
8 semillas de rapido crecimiento para un cesped exuberante en primavera, aprobadas por profesionales

8 semillas de rápido crecimiento para un césped exuberante en primavera, aprobadas por profesionales

Por Ramiro Viñas