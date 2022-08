Tini, De Paul y la explosiva predicción de Pitty la numeróloga que incluye a Camila Homs

Pitty, la numeróloga, es conocida en el medio por acertar varios de sus pronósticos (uno de los últimos fue el embarazo de Barby Franco) y como invitada en LAM lanzó varias predicciones jugadas. Habló de la Argentina, de Cristina y de Wanda, pero llamó la atención cuando habló de la relación de Tini y Rodrigo de Paul.

La especialista deslizó que no solo podría darse la separación de Tini y De Paul, sino que además el jugador podría volver con su ex, Cami Homs. “Que disfruten estos 8 o 10 meses de amor” soltó la numeróloga sobre la pareja de la cantante y el jugador que tanto revuelo causó dado que no queda claro si la relación empezó cuando De Paul todavía estaba con Homs.

La historia de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel muy acaramelados.

Los dichos de Pitty se dan en el marco del acuerdo entre el jugador de la selección y la modelo, que al parecer estaría muy cerca de tener un cierre definitivo. Ahora, Homs suma un nuevo capítulo mediático después de que su ex abogado la denunciara publicamente por no haberle pagado correctamente los honorarios.

El comunicado de Ignacio Trimarco sobre la situación con Camila Homs.

La modelo explicó en LAM que el que incumplió el acuerdo fue él porque al final del litigio pasó un número completamente distinto al acordado. Además, Homs dio a entender que el letrado fue quien filtraba información del caso a los medios de comunicación. “Sentí violada mi intimidad” declaró la modelo sobre los móviles que se hicieron en la puerta de la casa en la que vive con sus hijos. Según Homs, esas reuniones en su casa se acordaron a último momento y sorpresivamente los medios aparecían en la puerta.

Sobre el acuerdo De Paul-Homs, Pitty le aconsejó al jugador que no se pelee tanto con quien hoy es su ex mujer porque, según sus números, dentro de unos meses podrían darse una segunda oportunidad.