Thalía y la broma que quedó para la historia: se comió un diente de ajo antes de darle un beso a un galán

Que Thalía es una actriz y cantante híper querida, es más que sabido y ahora dejaron al descubierto su costado humorístico. Fue el actor mexicano Arturo Peniche quien confesó que ella le hizo una broma de muy mal gusto cuando tuvieron que filmar una escena con beso incluido.

La pareja de actores fueron los protagonistas de la novela “María Mercedes”, allá por 1992. Su relación era tan amistosa que se hacían chistes de manera habitual pero parece que Thalía hizo la más fuerte y la que será recordada para siempre.

Y es que la cantante mexicana se preparó bien para darle un beso inolvidable a Peniche. “Fue una maldad”, dijo el actor en el programa “Chismorreo” y pasó a contar lo que verdaderamente sucedió porque el chiste tuvo su vuelta.

“Me hizo la maldad de comerse un ajo para darme un beso, y yo le hice la maldad de agarrar una cebolla roja, masticarla, y darle un beso. A lo mejor el ajo no es tan feo pero la cebolla, me ahogaba de la mordida que le di”, dijo riéndose y sumó el arrepentimiento de Thalía: “Ella decía ‘¡¿para qué lo hice!? ¡¿Para qué lo hice!?’”.

Thalía y el diente de ajo que pasaron a la historia

El galán de telenovelas mexicanas confió que la artista “es muy divertida” y que su relación era tan buena que no dudaban en jugar en los sets de filmación y que siempre mantenían su profesionalismo actoral. “Nos hacíamos muchas bromas, muchas maldades. Y obviamente, los besos eran de mentira, no había lengüita ni eso”.

Thalía sedujo a sus fans de todo el mundo con lencería animal print

Las redes sociales de Thalía están llenas de color, alegría, música y sensualidad. La artista mexicana está grabando un nuevo videoclip y le adelantó a sus fanáticos lo ardiente que saldrá en las tomas.

Sus 19.5 millones de seguidores de Instagram se dispusieron a ver los detalles del nuevo material fílmico y sus ojos se quedaron atónitos al verla en bata de seda animal print y vistiendo un conjunto de ropa interior muy sensual.

Parada frente a un espejo, Thalía posa coqueta y presume su esbelta figura enfundada en un bodysuit bicolor, con la parte de arriba en un rosa pálido y el resto negro.