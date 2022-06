“Tenía que pagar para trabajar”: la polémica anécdota de Laurita Fernández de cuando era bailarina de Pepe Cibrián

En el programa que conduce Laurita Fernández junto a Gabriel Schultz estaban hablando de un ticket que se hizo viral, en la red social Twitter, que mostraba los precios de un supermercado en el 2010.

A propósito de este tema, en la mesa del programa que también integran Javier Ponzo y Fer Lavecchia, los integrantes de Decímetro viajaron en el tiempo y recordaron el monto de su primer sueldo.

Laura Fernández y el equipo de Decímetro

El que tomó la posta fue Schultz que contó que él ganaba $1500 cuando empezó a trabajar en la radio, “todo en blanco”, aclaró. Al poco tiempo, lo llaman de la radio Rock & Pop, que supo ser LA radio durante la década del 2000, y “en negro” le ofrecían la mitad de su sueldo. Como su sueño era trabajar en esta emisora, el conductor aceptó sin chistar.

“Yo me quería comprar un pantalón de 47 st que usaba Luisana Lopilato y otros de Rebelde Way, que salía 30 pesos, pero no me alcanzaba. Se me iba la mitad del sueldo” recordó Laurita Fernández sobre las diferencias exhorbitantes de precios de una década a otra. Y allí contó sobre su primer trabajo a los 16 años, como bailarina en una de las obras de Pepe Cibrián.

“Ganaba 600 pesos, pero la empresa nos hacía pagarle 300 pesos como en concepto de darnos la posibilidad de trabajar de lo que nos gustaba” tiró Laurita sobre la mesa para la sorpresa colectiva de todos sus compañeros que no podían creer lo que estaban escuchando.

La conductora de Todos a bordo explicó que se trataba de la productora y que Pepe Cibrián no tenía nada que ver, pero ahí sumó otro dato explosivo. Ya con 300 pesos en la mano, Laurita, y varios de sus compañeros y compañeras de elenco, querían perfeccionarse. Los talleres los daba Pepe Cibrián y salían la módica suma de 150 pesos. Chau a la otra mitad de su sueldo.

Laura Fernández con Pepe Cibrián

¿Ya sacaste la cuenta? Al final del recorrido, entre el cobro de su sueldo y el pago de este “diezmo”, que había que hacerlo en mano a un emisario de la empresa, más el curso de Pepe, a Laurita sólo le quedaban 150 pesos.

Para cerrar la anécdota con una sonrisa, la bailarina contó que su papá, cuando ya fue mayor de edad, la llevaba al casino para ver si así podía sumar unos pesos más a su magro sueldo.

Y vos, ¿te acordás cuánto ganaste en tu primer sueldo?