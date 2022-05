Tenía que llevar una radiografía en un CD, se confundió y vivió un momento vergonzoso

Muchas personas utilizan sus redes sociales ya sea para descargarse o contar alguna anécdota graciosa. Los usuarios de twitter no tardan en hacer virales esas historias y generan muchas reacciones.

Gracias a la repercusión de cada historia, cada vez son más los que se animan a contar anécdotas y esta vez una usuaria sorprendió a todos. Se trata de @theevil, quien compartió un suceso muy gracioso cuando tuvo que recibir a una paciente.

La joven es residente de traumatología y ortopedia de México y contó una anécdota muy divertida con una paciente, quien se confundió de cd y les hizo pasar un divertido momento.

Los consultorios médicos suelen ser escenario de momentos de mucha tensión y preocupación, pero también puede ser el lugar donde ocurran situaciones de lo más inesperadas y graciosas.

“Nunca voy a olvidar el día que un paciente ‘traía’ su radiografía en un CD, y la pusimos en la compu y se empezó a reproducir LA PELÍCULA DE LOS MINIONS”, comentó la usuaria.

El relato gracioso de una mexicana.

La publicación de la médica rápidamente generó cientos de miles de reacciones y juntó más de 43.000 “me gusta”. Por supuesto que algunos usuarios aprovecharon para bromear con su anécdota a través de chistes ingeniosos.

“Querían ver sus huesos y él les enseñó su alma, pero no supieron valorarlo”; “Por lo menos no era por…”; “Bueno y fueron por palomitas para ver la peli, no? Jajaja”; “Les enseñó una radiografía de su alma”, expresaron.