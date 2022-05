El enojo de Dalma Maradona por el homenaje a Diego en los Martín Fierro 2022

Las polémicas se suman a lo que serán los próximos Premios Martín Fierro 2022. En esta oportunidad, aparecieron las voces a favor y en contra del homenaje que se llevará a cabo en memoria de Diego Maradona.

El astro del fútbol falleció el 25 de noviembre de 2020 y esta sería la primera ceremonia realizada tras la pandemia del coronavirus luego de su muerte, por lo cual los directivos de APTRA decidieron que era oportuno dedicarle un recordatorio.

Maradona y Pele, cuando el brasileño visitó a Diego en "La noche del 10" (Foto: Archivo / La Voz).

El motivo del homenaje es que si bien el futbolista, no pertenece al mundo del espectáculo, tuvo su paso como conductor de televisión cuando hizo “La Noche del Diez” en el año 2005, programa que se llevó una estatuilla como mejor producción integral.

Sin embargo, los cuestionamientos que recayeron sobre Maradona tras su partida y que tienen que ver tanto con la relación abusiva que mantuvo con la cubana Mavys Álvarez cuando ella tenía apenas 16 años, como con los juicios de filiación que al día de hoy siguen pendientes con Magalí Gil y Eugenia Laprovíttola, hicieron que muchos se manifestaran en contra de este homenaje. Pero, lo que nadie esperaba, era que Dalma Maradona recurriera indignada a su cuenta de Instagram para dar su opinión sobre el tema.

Descargo Instagram de Dalma

“¡Hola a todos! Me están volviendo loca preguntándome si voy a los Martín Fierro porque, supuestamente, le hacen un homenaje a mi papá. Mi amigo Gabriel Shultz no entiende cómo no me invitaron. Pero de más está decir que sabiendo quién lo organiza, jamás estaríamos invitadas”, comenzó diciendo incluyendo a su hermana Gianinna en el reclamo y haciendo referencia a Luis Ventura, presidente de la asociación de periodistas que realiza la premiación.

Y continuó: “No se preocupen. Vamos a estar muy bien representadas por él, que sí está invitado y me parece perfecto. ¡No todos tenemos que ir a todos lados siempre!”. Cabe recordar que, por lo que trascendió, la que sí asistirá a la ceremonia será Verónica Ojeda, madre del hijo menor de Maradona, Dieguito Fernando, quien además es íntima amiga del conductor de Secretos Verdaderos.

La foto de las margaritas, de Maradona y su hija Dalma.

“Es un gesto muy lindo de Luis para con Dieguito y lo pensamos desde ese lado, para que él tenga un lindo recuerdo de su papá”, dijo la actual pareja de Mario Baudry al confirmar su presencia en el evento que se llevará adelante este domingo a las 20:30 hs. en el hotel Hilton de Puerto Madero y que podrá verse en vivo y en directo por la pantalla de Telefe.