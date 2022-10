Tamara Báez publicó un video y le realizó una punzante dedicatoria a L-Gante: “Me he enamorado”

Tamara Báez luce visiblemente afectada por la separación con L-Gante, debido a las infidelidades de este. Es por ello que la joven planea rehacer su vida y utiliza sus redes sociales a modo de catalizador.

Este fin de semana, la influencer asistió al boliche “Tropitango” junto a varias amigas y decidió mostrar algunos pasajes de su intensa noche en las historias de su Instagram. Sin embargo, lo que más llamó la atención a su más de un millón de seguidores, fue la canción que eligió compartir.

Tamara Báez y L-Gante

En un pasaje del boliche, Báez filmó un momento en el que sonaba de fondo una versión en cumbia de la canción “Así Fue” de Juan Gabriel, que inmediatamente decidió prenderse a cantar con su grupo de amigos en un tono efusivo: “Ya no puedo ni debo quererte, ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino”.

Tamara Báez pide que L-Gante le pague una suma millonaria por su hija Jamaica

Tamara Báez y L-Gante se encuentran en medio de una batalla legal que recién comienza y tiene intenciones de llegar a un acuerdo económico por la manutención de la hija de ambos, Jamaica.

Según lo expresado por Báez, el cantante de Cumbia 420 le pasa 50 mil pesos por mes, a lo que inmediatamente este accionar fue tildado como “violencia económica”. Es que aparentemente L-Gante factura mucho más, por lo que la cifra debería ser mayor. Además, Tamara aseguró que solo en el pago de la obra social gasta 22 mil pesos, por lo que dio a entender que lo recibido no le es suficiente.

De acuerdo a Alejandro Cipolla, el abogado del cantante, la influencer y su abogado presentaron ante la justicia un pedido de 1 millón de pesos por mes, alrededor de 3 mil dólares.“Para lo que son los gastos de Jamaica, pidió un millón de pesos mensuales”, reveló algo molesto el letrado al programa “A la Tarde”.