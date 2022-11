Tamara Báez mostró el nuevo tatuaje que le realizaron en un inusual lugar del cuerpo

Cuando el escándalo sigue rodeando a L-Gante con respecto a la cuota alimentaria de su hija, Tamara Báez, su ex pareja, se mostró feliz por su nuevo tatuaje y contó que a pesar del dolor decidió tatuarse una de las partes más dolorosas del cuerpo, el codo.

La expareja del cantante de cumbia 420 se extendió la media manga que tiene en uno de sus brazos, con un bellísimo diseño estilo mandala, y se animó a tatuarse hasta el codo, parte muy sensible del cuerpo, según Ciudad Magazine.

Tamara Báez

“Me la re aguanto, ¿por? Duele... Pero hay cosas que duelen más”, completó su mensaje la joven, re picante, junto a la foto mostrando su inmenso diseño en su piel y, acto seguido, tatuándoselo.

Tamara Báez

Tamara Baéz se encuentra afectada por su situación con L-Gante

El abogado de Tamara, Juan Pablo Merlo, contó en el programa de América lo afectada que está hoy después de la escandalosa separación de L-Gante.

Tamara Báez.

“¿Cómo está Tamara hoy?”, le preguntó Karina Mazzocco, y el profesional reveló: “Ella está muy mal, todo esto la tiene afectada y más que nada tienen que pensar en la menor”.

L-Gante sería el protagonista de la canción con la que Tamara Báez se lanzó a la música

Tamara Báez hizo un anuncio en sus redes sociales. “Se viene”, escribió la ex mujer de L-Gante junto con un adelanto del tema que realizará en colaboración con El viejo Márquez y todo hace parecer que la letra apunta directamente a su ex y padre de su hija Jamaica, Elián Valenzuela.

“Hola, amigos, ¿qué tal? Estamos practicando un tema con Tamara Báez que va a dar que hablar. Es muy lindo para todas las chicas enamoradas, escuchen un poquito”, destacó el músico y guitarra en mano comenzó con los primeros acordes. Luego, la joven se sumó en voz: “Cuánto te quiero, cuánto te amo. No existe un minuto en el día que no te extraño. Yo ya no aguanto seguir esperando, los días se me hacen eternos si no estás a mi lado”.

Tamara Báez presentó su canción.

Si bien Tamara aun no dijo a quién le dedica la canción, todas las miradas apuntan a su ex, mientras él continúa coqueteando con Wanda Nara, que por estos días está en Turquía con su ex Mauro Icardi y con sus cinco hijos, Constantino, Valentino, Benedicto, Francesca e Isabella.