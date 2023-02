Tamara Báez enfrentó a la usuaria que la mandó a trabajar: “Facturo más que vos, cara de nada”

Siempre que Tamara Báez sube alguna fotografía a sus redes sociales es atacada por quienes le dejan malos comentarios. Algunos días atrás, una usuaria la mandó a trabajar, ella no se quedó atrás y le respondió duramente.

Tamara Báez no para de generar ingresos como influencer y se lo muestra a quienes la critican.

A pesar de haber llegado a los medios y farándula de la mano de L-Gante, la joven logró convertirse en influencer y ahora tiene su propio público. Más allá de eso, siguen habiendo personas que la atacan por trabajar de las redes y la incitan a “buscar un trabajo real”.

Esto ocurrió hace unos días, donde una seguidora la acusó de no trabajar realmente y hoy la ex de Elián no se calló y le dejó en claro cuánto dinero ingresa a su cuenta. “Así como me ves acostadita, estoy facturando más que vos, cara de nada”, le aseguró.

De esta manera, la joven dejó más que claro que no tiene filtros ni miedo de compartir la realidad de su vida. En las mismas stories, Tamara compartió el comprobante de una transferencia por 100.000 pesos: “Esta es mi cuenta mientras me mandan a trabajar los cara de nada”.

Es asi que la influencer puede pagarse todos los lujos. Como se ve en sus redes sociales, ella se da los gustos que tiene como: ir de fiesta, salir con sus amigas, ir a la peluquería, hacerse servicio de uñas, entre otras tantas cosas más.

¿Qué relación une a L-Gante y Tamara Báez?

La ruptura de la relación entre Tamara Báez y L-Gante inundó de información a los medios de comunicación. En medio de todos los rumores apareció Wanda Nara, quien luego se alejó de la expareja y siguió su camino. Ahora los jóvenes se han mostrado muy cercanos y aclararon sus razones.

L-Gante y Tamara Báez

En las últimas horas fue Tamara Báez la encargada de dar a conocer nuevos detalles sobre el vínculo que actualmente tiene con el cantante de cumbia 420. En charla con Socios del espectáculo, aseguró que le gustó mucho el lugar y luego se refirió a cómo se siente estando con Elián.

Tamara Báez, L-Gante y su hija Jamaica.

“Ella está muy feliz y eso es lo que nos importa a nosotros. Nos dimos cuenta que tiene que estar todo bien por ella”, contó mientras tenía a Upa a Jamaica. Asimismo, aclaró que le parece buena idea llevarse bien con su exnovio: “Está bueno llevarse bien, salimos de joda juntos ya”.