Sole Pastorutti y Natalie Pérez, entre furcios y carcajadas, publicaron un divertido video para promocionar su nuevo tema

Soledad Pastorutti lanzó un nuevo tema en el que invitó a Natalie Pérez a colaborar con ella. Se llama “Lágrimas y Flores” y ya está disponible en todas las plataformas. Éste es un nuevo desafío para la cantante folclórica, ya que es una cumbia con estilo pop, colorido y bien veraniego.

En la cuenta de Instagram de La Sole publicó un divertidísimo video donde vemos a ambas artistas, entre furcios y carcajadas, intentando grabar algunas palabras para promocionar la nueva canción para su público.

Soledad Pastorutti y Natalie Pérez lanzan "Lágrimas y flores", nuevo tema y videoclip

Sonrientes, bellas y ocurrentes, Natalie y Soledad se mostraron súper frescas y espontáneas en la filmación que fue compartidas en las redes sociales como parte del backstage de lo que fue la grabación del video clip del nuevo tema de la ex jurado de La Voz Argentina.

Soledad Pastorutti y Natalie Pérez. Captura de video

Seguramente, luego de varios intentos fallidos, el video fue concretado correctamente como estaba planeado.

Soledad Pastorutti y Natalie Pérez

“Lágrimas y Flores”, la cumbia de la Sole y Natalie Pérez

“Lágrimas y flores no me harán cambiar, ya perdí una vez, no me vuelvo a equivocar. Quedan mil amores para conocer, no te pongas mal, aunque no lo viste venir, el camino ya lo elegí, me voy sin ti”, dice el estribillo de la pegadiza canción.

Soledad Pastorutti sacó un nuevo tema junto a Natalie Pérez.

El video en el que ambas son protagonistas, Natalie y la Sole están en la playa, mientras cantan y bailan el tema con guitarra en mano, para finalmente entonarlo a capela frente a un fogón.

“Sole si antes te amaba, ahora que te conozco mucho más! Sos espectacular!”, escribió Natalie en su cuenta de Instagram, junto a unas coloridas fotos de la grabación del video.

Con este estreno, la Sole termina una larga gira de presentación en múltiples festivales, mientras que Natalie se prepara para su show en Mendoza. La cantante cerrará la Fiesta de la Vendimia de Maipú este sábado 26 en el Parque Metropolitano.