Soledad Pastorutti y Natalie Pérez lanzaron su tema “Lágrimas y Flores” y enloquecieron a sus fans

Soledad Pastorutti lanzó un nuevo tema en el que invitó a Natalie Pérez a colaborar con ella. Se llama “Lágrimas y Flores” y ya está disponible en todas las plataformas. Éste es un nuevo desafío para la cantante folclórica, ya que es una cumbia con estilo pop, colorido y bien veraniego.

Muchos de los cantantes se vieron obligados a cambiar de estilo para seguir vigentes en el mundo de la música y acordes con los tiempos que corren. Si bien la Sole aún canta sus temas populares, los que la llevaron a la fama, incursionó hace tiempo en nuevos desafíos.

Soledad Pastorutti en el último clip con Natalie Pérez

Es que no fue solo un cambio de imagen, el que muchos celebraron pero otros criticaron, por dejar las bombachas y el poncho. Sino que la Sole buscó de a poco una transformación y demostró una vez más estar a la altura de las circunstancias.

Así fue el jueves 24 de febrero sacó “Lágrimas y flores” junto a Natalie Pérez, quien se mostró feliz de haber sido invitada por la jurado de La Voz Argentina a cantar con ella y grabar un videoclip.

Soledad Pastorutti sacó un nuevo tema junto a Natalie Pérez.

“Lágrimas y Flores”, la cumbia de la Sole y Natalie Pérez

“Lágrimas y flores no me harán cambiar, ya perdí una vez, no me vuelvo a equivocar. Quedan mil amores para conocer, no te pongas mal, aunque no lo viste venir, el camino ya lo elegí, me voy sin ti”, dice el estribillo de la pegadiza canción.

El video en el que ambas son protagonistas, Natalie y la Sole están en la playa, mientras cantan y bailan el tema con guitarra en mano, para finalmente entonarlo a capela frente a un fogón.

“Sole si antes te amaba, ahora que te conozco mucho más! Sos espectacular!”, escribió Natalie en su cuenta de Instagram, junto a unas coloridas fotos de la grabación del video.

Con este estreno, la Sole termina una larga gira de presentación en múltiples festivales, mientras que Natalie se prepara para su show en Mendoza. La cantante cerrará la Fiesta de la Vendimia de Maipú este sábado 26 en el Parque Metropolitano.