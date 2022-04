Sol Pérez se mostró muy triste al recordar a su abuela fallecida en un trágico accidente

Muy pocas veces hemos visto a Sol Pérez llorando en cámara o triste por algo que le haya sucedido. Siempre está sonriente y radiante en sus redes sociales con outfits que marcan tendencia, compartiendo rutinas de ejercicios para motivar a sus millones de seguidores a llevar una vida activa.

Pero sin dudas, el trágico accidente que terminó con la vida de su abuela la marcó para siempre. Y en el día en que la madre de su papá cumpliría 88 años, la presentadora de televisión y modelo la recordó con mucho cariño y tristeza.

En las historias de Instagram, Sol replicó una fotografía publicada por Manuel Pérez, su hermano, en la que los ve de niños, al parecer en el evento de egreso del jardín de infantes. Su abuela joven sale con ellos, súper canchera con unos lentes de gran tamaño y el pelo cortísimo.

La tristeza de Sol Pérez al recordar a su abuela fallecida

Cómo fue el accidente fatal de la abuela de Sol Pérez

“Mi abuela murió en junio de 2016 en un accidente. La atropelló un auto y nunca se supo nada. Fue justo enfrente del hospital Bocalandro”, confió Sol Pérez sentada en la mesa de Mirtha Legrand, allá por el 2018. “Ella se fue a hacer un estudio porque no quería tener nada, había tenido un cáncer en el estómago, la operaron y era súper vital: hacía tenis todos los fines de semana, practicaba aquagym y también iba a cursos de computación. Tenía 82 años”.

Con lágrimas en sus ojos, la modelo relató el triste final de la mujer: “Una mañana salió de casa para hacerse un estudio y mi papá le dijo ‘¿te llevo?’, pero ella se tomó el colectivo y cruzando la calle para llegar al Bocalandro, un auto pasó en rojo, supuestamente, esquivando un camión y atropella a mi abuela”.

“Fue todo muy raro porque pasó entre las 6.30 y 7 de la mañana y las cámaras a esa hora no funcionan”. “¿No lo detuvieron?”, consultó Mirtha y tras decir que no, Pérez siguió: “La policía que estaba en ese momento dio como respuesta ‘igual era una persona mayor’ y lo más raro fue que cuando mi abuela tiene el accidente, sonó el teléfono de mi casa y me avisan ‘tenés que venir al Bocalandro’. Acá me dicen que tu abuela tuvo un accidente, pero no me dijeron que ella ya había fallecido”.

“Llame a mi papá y se fue corriendo al hospital, cuando llegó mi abuela estaba con la sangre y la ropa puesta, no hicieron nada. Figura que tuvo el accidente a las 6.30 de la mañana y murió a las 12 del mediodía”.

“No sé si alguna vez lo voy a superar”, soltó la artista y confió: “Me quedó la incertidumbre si ella sabía lo que la amaba”.