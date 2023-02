Sofía “Jujuy” Jiménez confesó que su percance íntimo fue armado para una campaña de concientización

Tras el video viral por su “manchita” roja en ‘A la Barbarossa’, Sofía Jujuy Jiménez reveló este miércoles que se trató de una actuación y que el incidente fue para una campaña de concientización.

Para contar el motivo de la “manchita” en su pantalón blanco, Sofía Jujuy realizó un posteo este miércoles contando la verdad detrás del video.

“Sigo en shock. Necesito agradecer de corazón a todos los que empatizaron con la situación que interprete ayer en el programa de @geobarbarossa”, empezó diciendo.

El pantalón de Sofí Jujuy con la manchita

“No hice más que ponerme en la piel de la mayoría de mujeres que vivimos la menstruación y que más de una vez nos sentimos avergonzadas, observadas, juzgadas POR ALGO QUE ES NATURAL EN LA MAYORÍA DE NOSOTRAS LAS MUJERES”, agregó.

Además, le agradeció a Georgina, quien fue altamente criticada por su actitud de “espantarse” ante la manchita de Sofía.

Georgina Barbarossa fue criticada en las redes por su actitud de dejarla en evidencia

“Por supuesto agradecerte a vos tmb Georgi y a todo tu equipo, al canal @telefe por haberse sumado a esta campaña de concientización que propuso @kotexargentina y que significó un GRAN DESAFÍO PARA TODOS!”, añadió.

El posteo de Jujuy contando que todo fue para una campaña

“El objetivo fue súper cumplido, ayer las redes, los canales de TV, los portales de noticias, mi celular, todo explotó automáticamente y Argentina se posicionó en el país número uno de mayor impacto y rapidez en poner el tema en agenda”, sumó.

Y como reflexión final dijo: “Confío y deseo de corazón que todo esto sirva de algo, que DEJE DE SER TABÚ, y sobre todo que se hable de esto en las escuelas y eduquen a los niños para que se naturalice desde la infancia y ninguna tenga que faltar por qué le de vergüenza! #NormalicemosLoNormal”.

El video viral de Sofía Jujuy Jiménez de su percance íntimo en ‘A la Barbarossa’

Este martes, Sofía Jujuy Jiménez estuvo de invitada en el programa que conduce Georgina Barbarossa, y en un momento, pasó al living para mostrar la coreo de la canción “Calma” de Daddy Yankee, que los participantes de la casa de Gran Hermano hicieron hace unos días.

En el living del programa ‘A la Barbarossa’, Sofía Jujuy se puso a menear junto a Georgina, mientras lucía un look total white.

De repente, dio la vueltita y la cámara le hizo un primer plano a su parte de atrás. Se pudo ver en su pantalón una manchita color rojo, por un supuesto accidente íntimo.

La toma de la manchita fue clara, aunque más quedó al descubierto con la posterior frase de la conductora que paró el baile de Sofía al darse cuenta de la situación.

Sofía “Jujuy” se dispuso a dar otra vuelta, pero Georgina la frenó: “No pará, pará. Tenés una manchita en el pantalón. No pasa nada”.

La cara inmediata de Sofía fue de incomodidad y soltó un “Ay no, no”. Georgina la calmó: “Pasan, estas cosas pasan. A mí no me pasa más porque yo ya estoy...”, haciendo referencia a su edad.

"Jujuy" Giménez y Georgina Barbarossa (Captura de pantalla)

Georgina Barbarossa advirtió a Sofía Jujuy Jiménez que tenía una manchita al aire

La reacción de Jiménez era de más incomodidad: “Ay estoy temblando Georgi”. La conductora buscó calmarla: “No, no. No pasa nada, nos pasa a todas las mujeres. Anda a cambiarte”, y le dio un beso.

Sofía salió de escena, con cara de pánico, tapándose su parte de atrás para que no se viera la mancha, rumbo a cambiarse el pantalón.

Lo que no sabían los espectadores era que se trataba de toda una actuación para una campaña de concientización, que este miércoles Jujuy reveló en sus redes sociales.

Las reacciones en redes ante el video viral