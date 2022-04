Silvina Escudero no deja de sorprender a sus seguidores en las redes sociales. La bailarina es de las que más interactúa con los usuarios, sobre todo desde que se sumó al sitio de contenido para adultos donde vende sus fotos y videos subidos de tono.

La artista sabe explotar su sensualidad y lo demuestra casi a diario con sus producciones de fotos en bikini o con poca ropa. La cama, el jardín y una moto fueron las locaciones que Silvina usó para sus últimos videos e imágenes sin censura.

En esta oportunidad, la artista fue por más y jugó con la fantasía de muchos. Decidió filmarse lavando la camioneta, pero con una bikini animal print de tiras y un jean corto con roturas.

Silvina Escudero cautivó con una bikini animal print y pantalón corto de jean para lavar la camioneta.

En la foto se la ve con un balde lleno de espuma y una esponja en la mano y adelantó: “Con esta espuma pasaron cosas. Entra a mi página y la seguimos ahí!”.

Los comenatios al pie de su publicación no tardaron en llegar y muchos desearon que fuera a su casa a lavarles el auto. “Muy diosaaa SIL!! Bombón hipersexy!!”, “Ejuagame el corazón nenaaaaa!!!”, “Estas infartante morocha hermosa”, “Sos tan pero tan linda”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.

Silvina Escudero se vistió de “ángel negro”, con alas y mucho cuero

La exprotagonista de “Sex” es una de las tantas famosas que decidieron sumarse a Divas Play, donde cobran en dólares por fotos y videos osados, que en otras plataformas con Instagram son censurados. Florencia Peña, Silvina Luna, Adabel Guerrero, Celeste Muriega y Christian Sancho son algunos de los que ofrecen este tipo de contenido en un perfil creado en la web.

“Me pongo límites. En mi primera producción yo estaba mucho más recatada... Bueno, esa palabra no aplica, pero más contenida. Y esta semana hice contenido que me parece súper excitante”, comentó Silvina en diálogo con Catalina Dlugi al aire de Agarrate Catalina (La Once Diez) sobre su emprendimiento.

Silvina Escudero se disfrazó de ángel negro con lencería erótica.

De hecho, luego compartió unas imágenes vestida con lencería erótica. Silvina Escudero se disfrazó de ángel negro con pantalón de cuero negro, bucaneras y corpiño negro, a lo que le sumó unas enormes alas de cuero y tachas, y completó el look con unos anteojos negros de sol.

La expanelista de Los Mammones posó sobre una moto para darle el toque de “chica mala” y escribió en sus redes: “S U B I T E 🏍 100% motoquera. Amando este look y estas ALAS soñadas”.

Silvina Escudero se disfrazó de ángel negro con lencería erótica.