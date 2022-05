Silvia Süller sobre Jorge Rial: “Fuimos amantes cuando estaba casado”

Cuando Silvia Süller aparece en la televisión es porque algo jugoso tiene para contar. Como ahora que lanzó una bomba que lo tiene a Jorge Rial y a ella como protagonistas. La exvedette dijo que fueron amantes en 1996, mientras el periodista estaba casado con Silvia D’ Auro.

Lío Pecoraro y Fernando Piaggio recibieron en “El run run del espectáculo” a la blonda y quedaron boquiabiertos con todo lo que ella iba relatando.

“¿Quién es Jorge Rial en este medio?”, preguntaron y Süller se despachó: “Tengo todo el programa para hablar de Jorge Rial. Lo conozco desde el año 96, de la época de El Paparazzi. Es una basura, es un mafioso. Arruinó familias y mi propia vida arruinó. Él me censuró, no podía pisar América TV”.

Qué dijo Silvia Süller sobre su relación con Jorge Rial

A medida que los minutos al aire pasaban, Silvia Süller seguía hablando del ex conductor de “Intrusos” y lo inesperado fue el relato de su affaire amoroso de 1996.

“Yo siempre digo la verdad. Yo salí con Rial. Éramos amantes, venía a casa. Él estaba casado con Silvia D´Auro. No lo reconoce, me odia con toda el alma”, comentó.

Sostuvo que él le tiene miedo por lo que nunca va a salir en público a contestarle: “No va a hablar de mi, no habla nunca. No es capaz de enfrentarme cara a cara, porque yo soy dueña de la verdad”.

Y casi al final de la entrevista en el programa de Crónica TV, Silvia comentó: “Fue malísimo con todo el mundo, destruyó familias. A Beatriz Salomón la mató él”. En clara referencia a la cámara oculta de 2004 que Jorge le mostró a la artista donde se veía a su marido, Alberto Ferriols, siéndole infiel.

Silvia Süller reveló que con Jorge rial tuvieron un affair en 1996

