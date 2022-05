Así es la casa de Marcela Kloosterboer: espacios amplios, chimenea y luz natural

Marcela Kloosterboer formó una familia feliz junto al músico Fernando Sieling; sus hijos Juana y Otto llenaron de alegría su hogar, el cual reconstruyeron en Nordelta y ahora se puede pispear en las promociones que hace la actriz en su cuenta de Instagram.

El matrimonio escogió refaccionar una vivienda con espacios muy amplios, luminosos y de un estilo minimalista. Según lo que se ve en las redes sociales, predominan los colores blanco y marrón, los cuales contrastan con el negro.

Dichas tonalidades le dan calidez a la propiedad que no está cargada de adornos ni de muebles y que, tiene un montón de detalles que ayudan al medio ambiente.

Así quedó la casa remodelada de Marcela Kloosterboer

“En casa podemos reducir nuestro consumo con pequeñas cosas como desenchufar los aparatos electrónicos cuando no están en uso, apagar las luces de las habitaciones cuando salimos de ellas y elegir materiales eficientes para el hogar. En mi caso aproveche la remodelación para colocar ventanas de PVC, las más eficientes energéticamente ya que garantizan una máxima aislación termoacústica, hermeticidad y larga vida útil con mínimo mantenimiento. Elegir materiales eficientes en el hogar ayuda a cuidar el planeta en el que vivimos”, escribió la artista en el Día del Ahorro de Energía.

La casa familiar de Marcela Kloosterboer sufrió transformaciones en todas las aberturas pero también en el baño y la cocina.

“Así quedó mi baño post remodelación. Amo el contraste de blanco con madera y grifería negra”, escribió mientras que en un video del lugar donde le cocina a sus hijos, compartió: “La mesada de mi cocina de la que soy muy fan. El material es Neolith. No se mancha, no se raya, no se quema”.

En el living de la propiedad hicieron una espectacular chimenea de simil piedra. En su habitación colocó un “tragaluz” para así tener luz natural. “Para los fanáticos de dormir bien a oscuras, les recomiendo estas cortinas de que no dejan pasar la luz! Claves para el cuarto de los chicos, así no se despiertan tan temprano. Yo elegí las blancas”.

Y en el jardín armaron una casita de madera para que sus pequeños jueguen.

