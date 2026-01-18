18 de enero de 2026 - 09:40

Si tenés una salvia mexicana, posees un tesoro: cómo sembrarla en tu jardín para que se llene de mariposas

Descubrí cómo cuidar la Salvia leucantha, una especie ideal para tener flores violetas en otoño y convertir tu patio en un refugio para picaflores y mariposas.

salvia-mexicana-mariposa
Por Sofía Serelli

La Salvia leucantha, conocida como salvia mexicana o de terciopelo, es un verdadero tesoro para los jardineros que buscan vida en su hogar. Su popularidad radica en su espectacular floración violeta y su gran rusticidad. Es clave para el ecosistema porque actúa como un potente imán para polinizadores cuando otras flores ya desaparecieron.

Leé además

si tenes una vieja maquina de coser, tenes un tesoro: por que y como reciclarla con esta maravillosa idea

Si tenés una vieja máquina de coser, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarla con esta maravillosa idea

Por Andrés Aguilera
el microondas paso de moda: asi se calentara la comida en 2026

El microondas pasó de moda: así se calentará la comida en 2026

Por Sofía Serelli

Claves para que tu Salvia de terciopelo brille en el jardín

Para tener éxito con esta planta, lo primero que debés saber es que ama el sol pleno, aunque también se adapta a la semisombra en climas muy cálidos. Es una especie ideal para quienes no tienen mucho tiempo, ya que una vez establecida, tolera muy bien la sequía. Lo ideal es realizar riegos moderados y espaciados, dejando que el suelo se seque completamente entre cada vez que le das agua.

image

En cuanto al suelo, no es muy exigente, pero sí necesita un drenaje excelente para evitar que sus raíces se pudran. Un detalle fundamental que muchos pasan por alto es que no necesita fertilizantes. Al ser una planta rústica, el exceso de nutrientes puede hacer que crezca demasiado rápido, pero con tallos débiles que se quiebran fácilmente o se vuelven más propensos a las plagas.

Tener esta salvia en tu casa no es solo una decisión estética; es crear un "Oasis de mariposas". Sus flores son ricas en néctar, lo que atrae a mariposas que utilizan su probóscide (una estructura flexible tipo sorbete) para alimentarse. También es la favorita de los colibríes, quienes se asocian con estas flores para la polinización mientras baten sus alas a velocidades increíbles.

image

Para que tu planta crezca sana, recordá estos puntos:

  • Ubicación: Buscá el lugar con más sol de tu jardín o balcón.
  • Espacio: Tené en cuenta que puede alcanzar hasta 1,5 o 2 metros de altura.
  • Compañía: Queda muy bien combinada con gramíneas para dar movimiento al diseño.
  • Sustentabilidad: Ayuda a reducir el efecto de "isla de calor" en las ciudades.

El error más frecuente y cómo protegerla del frío intenso

El error más común que cometen los aficionados es podar la planta durante la primavera o el verano. Las flores de la Salvia leucantha emergen en los extremos de las ramas nuevas; si la cortás antes de tiempo, estás eliminando el espectáculo floral que debería ocurrir en otoño. La poda correcta es de "limpieza" y debe hacerse recién al final del invierno, cortando las ramas secas hasta la base cuando veas que asoman los brotes nuevos.

image

Si vivís en zonas donde las heladas son frecuentes e intensas (menores a -8 °C), tenés que tomar precauciones. Aunque la planta suele rebrotar en primavera, el frío extremo puede dañar su sistema subterráneo. Una técnica ecológica y efectiva es realizar un "acolchado" en la base con hojas secas durante el otoño para conservar el calor del suelo y proteger las raíces.

Además de su belleza, estas plantas cumplen un rol social y ambiental. Al atraer polinizadores, aseguramos la reproducción de muchas otras especies vegetales que nos rodean. Crear estos espacios naturales en casa ayuda a amortiguar el ruido del entorno y mejora la calidad del aire que respiramos. Cuidar una salvia es, en definitiva, una forma de reconectar con los ciclos de la naturaleza desde el jardín de casa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Chaqueño Palavecino y su revelación antes de Jesús María.

"Tiene 28 años": el Chaqueño Palavecino y un inesperado anuncio antes de su show en Jesús María 2026

Por Redacción Espectáculos
si tenes una balanza antigua, tenes un tesoro: por que y como reciclarla con esta espectacular idea

Si tenés una balanza antigua, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarla con esta espectacular idea

Por Andrés Aguilera
si tenes un portarretrato guardado en un cajon, posees un tesoro: como reciclarlo para hacer un objeto util

Si tenés un portarretrato guardado en un cajón, posees un tesoro: cómo reciclarlo para hacer un objeto útil

Por Daniela Leiva
Yerba mate

No la tires: cómo reciclar y mezclar la yerba mate con vinagre para renovar las energías de tu casa

Por Redacción