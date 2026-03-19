19 de marzo de 2026 - 11:26

Si te gusta el color rojo, tenés éxito: el significado psicológico de elegir el tono de la fuerza y la pasión

Elegir este tono estimula la vitalidad y aumenta la percepción de autoridad, siendo una herramienta clave para enfrentar entrevistas laborales y presentaciones.

Rojo: qué genera en los demás y qué dice de las personas que lo tienen como color favorito.

Rojo: qué genera en los demás y qué dice de las personas que lo tienen como color favorito.

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Por Sofía Serelli

Si tu color favorito es el rojo, tu elección no es un hecho casual para la ciencia. Según la psicología del color, este tono está cargado de simbolismo y energía, reflejando rasgos profundos de tu personalidad y la forma en que te relacionas con el mundo, desde tu valentía hasta tu determinación.

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Los especialistas aseguran que los colores que elegimos a diario para vestirnos o decorar el hogar hablan mucho de nosotros. En el caso del rojo, la preferencia refleja estados de ánimo vinculados a la acción y la capacidad de ser determinante en cuestiones clave de la vida cotidiana.

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Los rasgos que definen a la personalidad roja

La psicología del color analiza cómo estas tonalidades influyen directamente en la conducta humana. El rojo suele asociarse con la fuerza, el poder y una vitalidad que no busca pasar desapercibida. Por eso, quienes lo eligen suelen ser personas activas que disfrutan de los desafíos y no escapan a la acción cuando se requiere iniciativa.

Existen cuatro rasgos distintivos en estas personas: una personalidad enérgica, una marcada confianza en sí mismas, pasión por lo que hacen y un espíritu altamente competitivo. Este último punto se relaciona con la motivación constante por lograr objetivos difíciles y superar obstáculos que otros podrían evitar. La autoafirmación y la fuerza de carácter son pilares de su forma de ser.

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El impacto del rojo en el éxito profesional

Más allá de la personalidad, este color genera efectos concretos en la mente y el cuerpo de quien lo usa. Diversos estudios indican que el rojo tiene la capacidad de estimular la energía física y aumentar la confianza de manera inmediata. Es un tono diseñado para captar la atención de los demás de forma efectiva.

Debido a que aumenta la percepción de poder y seguridad, los expertos recomiendan su uso en situaciones críticas como presentaciones ante grandes audiencias, entrevistas de trabajo o eventos donde la primera impresión es fundamental. Al vestir de rojo, el individuo proyecta una imagen de autoridad que puede influir en el resultado de una negociación importante.

Finalmente, el rojo sigue siendo el protagonista en celebraciones de distintas culturas por su asociación con las emociones más intensas: el amor, la pasión y la motivación extrema. Es una elección que, lejos de ser superficial, funciona como una declaración de intenciones frente a la vida.

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