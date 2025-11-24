24 de noviembre de 2025 - 12:20

Si se rajó la suela de tu zapato: el truco de un zapatero para repararla

Uno de los trucos caseros que ayudan a rellenar grietas y reforzar zapatos agrietados de forma rápida, económica y súper resistente.

Si se rajó la suela de tu zapato el truco de un zapatero para repararla
Por Andrés Aguilera

Cuando una suela se agrieta, muchos creen que no queda otra que pagar una reparación cara o directamente tirar el par. Pero existe un truco sencillo y efectivo, muy conocido entre los zapateros y también entre los trucos caseros, que permite reparar la suela de los zapatos forma provisoria usando solo pegamento universal y sal fina común.

Por qué funciona usar sal en la reparación

La sal fina actúa como un relleno que se mezcla con el pegamento y forma una estructura interna mucho más sólida. Cumple dos funciones clave:

  • Refuerza el adhesivo: los cristales quedan envueltos dentro del pegamento cuando se seca, creando una capa rígida y compacta.

  • Mejora la adherencia: al espolvorearla sobre la superficie húmeda, el pegamento “toma” mejor y se fija con más fuerza a la suela.

Este mismo principio se usa cuando se mezcla bicarbonato con pegamento instantáneo, pero la sal es más accesible y funciona igual de bien para grietas chicas.

image

Cómo arreglar una suela agrietada paso a paso

Para hacerlo en casa necesitás: pegamento universal para calzado, sal fina, un palito o espátula chica y algún objeto pesado para presionar.

  • Limpiá bien la zona: sacá tierra, polvo y humedad.

  • Desengrasá la superficie con alcohol o acetona. Esto ayuda muchísimo a que el pegamento se adhiera.

  • Aplicá el pegamento dentro de la grieta, tratando de rellenarla por completo.

  • Espolvoreá sal fina mientras el pegamento está fresco y mezclala con un palito para que llegue a toda la rotura.

  • Presioná los bordes de la suela y sujetalos con algo pesado o con una pinza firme.

Dejá el zapato 12 a 24 horas sin mover, según el pegamento que uses. Cuando seca, la mezcla se endurece y forma un relleno súper resistente que aguanta la flexión al caminar.

image

Cuándo sirve este truco y cuándo no

Este método funciona muy bien para:

  • grietas pequeñas,

  • suelas de goma, plástico o poliuretano,

  • reparaciones rápidas para salir del apuro,

  • extender la vida útil del zapato por varias semanas o meses.

Pero no reemplaza una reparación profesional si hay:

  • roturas grandes,

  • desprendimientos completos,

  • material muy gastado,

  • humedad constante o suelas muy blandas.

