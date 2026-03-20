Si encontrás dinero en la calle o en un cajero automático, ¿te lo podés quedar? Lo que dice la ley en Argentina

Encontrar dinero en la vía pública o en un cajero genera dudas inmediatas. En ese momento entran en juego el derecho, la ley argentina y el concepto de propiedad, claves para entender qué se puede hacer y qué no ante un hallazgo inesperado.

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Muchas personas creen que si algo está en la calle y no tiene dueño visible, puede ser apropiado sin problemas. Sin embargo, esto no siempre es así.

El dinero, incluso cuando parece abandonado, sigue teniendo un propietario original .

La confusión aumenta cuando se trata de cajeros automáticos, donde el efectivo puede haber sido olvidado por otra persona segundos antes.

En Argentina, el Código Civil y Comercial de la Nación regula lo que se conoce como “cosas perdidas” .

Según esta normativa, quien encuentra un objeto o dinero no se convierte automáticamente en su dueño.

La ley establece que la persona debe intentar devolverlo a su propietario o, en su defecto, entregarlo a la autoridad correspondiente.

Este principio busca proteger el derecho de propiedad y evitar apropiaciones indebidas.

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Diferencias entre hallazgo en la calle y en un cajero

No es lo mismo encontrar dinero en la vía pública que en un cajero automático.

En la calle, puede ser más difícil identificar al dueño, pero igualmente existe la obligación de actuar de buena fe.

En cambio, en un cajero, la situación es más clara: el dinero suele estar vinculado a una operación reciente.

En esos casos, quedarse con el efectivo puede ser considerado apropiación indebida, una conducta que puede tener consecuencias legales.

Qué hacer si te encontrás con dinero

Los especialistas recomiendan seguir algunos pasos básicos:

intentar ubicar al dueño si es posible

dar aviso a la policía o autoridad local

no utilizar el dinero encontrado

Estas acciones demuestran buena fe y evitan problemas legales.

Además, en algunos casos, la normativa contempla la posibilidad de que quien encuentra el objeto reciba una recompensa, aunque no siempre ocurre.

La clave: actuar de buena fe y dentro de la ley

El marco legal argentino es claro: encontrar dinero no implica automáticamente poder usarlo.

El respeto por la propiedad, junto con lo que establece la ley argentina, busca evitar conflictos y proteger derechos.

Por eso, conocer cómo funciona el derecho en estos casos permite tomar decisiones correctas y evitar situaciones que podrían complicarse más de lo esperado.