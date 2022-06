Si cantás, Marcelo Tinelli te está buscando: hoy es el último día del casting en Mendoza

En este 2022 y tras su cambios en su vida personal, Marcelo Tinelli vuelve a la televisión con un nuevo formato: “Canta conmigo ahora”. Y claro, los mendocinos tienen hoy la oportunidad de ser parte de esta nueva competencia que estará en la pantalla de El Trece dentro de muy poquito. El casting es hoy.

El conductor encabezará el concurso que se verá por primera vez en Argentina y que llega desde Inglaterra. En los programas en vivo se verá a 100 jurados presenciales ligados al mundo de la música y vos podrás ser el elegido para pasar de ronda y llevarte el gran premio.

Tu chance es hoy. “El casting empieza a las 10 y tienen tiempo de audicionar hasta las 17 hs. En la jornada del martes vinieron muy buenos cantantes”, resalta Jorge “Negrito” Luengo, productor de Tinelli que está en las audiciones junto a Celeste Roth y el coach vocal César Cabeza.

El lugar elegido es el Arena Maipú y si tenés 18 años o más, amás la música y disfrutas del canto, llegó tu oportunidad de hacer público tu talento. “No tienen que anotarse previamente en ningún lado, solo llegar al lugar y acá los vamos a recibir”, suman quienes ya están en nuestra provincia buscando voces.

Cómo es el formato de Canta Conmigo Ahora

El nuevo formato que conducirá Marcelo Tinelli viene desde Inglaterra, lo pondrá en otra postura de la conducción y le dará un vuelco a los concursos televisivos. Se empezará a ver en agosto.

“All Together Now” es el nombre original del éxito a nivel mundial de la BBC de Londres. Su característica principal es que el participante deberá convencer al jurado multitudinario para poder consagrarse como Gran Ganador de Argentina.

Una vez en el escenario, el concursante comenzará a cantar y a los 30 segundos se activará la botonera de cada jurado para que presione el botón verde, se ponga de pie y cante con quien está en pantalla. Habrá un contador que mostrará cuántos jurados le dieron su aprobación. «El participante debe lograr que se levanten los 100; es emocionante lo que sucede», aseguran desde la producción.

El nuevo formato de canto irá de lunes a jueves y buscará emocionar y divertir al televidente. Habrán personas de todo el país ya que los castiongs se hicieron en Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes, Rosario, Córdoba, San Juan, CABA, ahora Mendoza y luego irán a Mar del Plata y Santa Fé.

Requisitos para las audiciones de Canta Conmigo Ahora

– Ser mayor de 18 años o cumplirlos antes del 30 de junio 2022. No hay límite.

– Ser cantante profesional o amateur dentro de todos los géneros musicales.

– Llevar preparados dos temas con pista musical (en pendrive o celular) y a capella. Uno de ellos debe ser en español.

– Pueden llevar sus propios instrumentos.

– No está permitido audicionar con temas propios.

– No está permitido bandas. Presentar en formato solista, dúo y hasta tríos.

Audiciones en Mendoza para Canta Conmigo Ahora: Miércoles 8 de junio, en el Arena Maipú (Lateral Emilio Civit 791). De 10.00 a 18.00 hs. No hace falta inscripción previa. Más info en Instagram @eltrecetv