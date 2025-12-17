17 de diciembre de 2025 - 17:08

Según la psicología, quienes no leen libros no tienen esta capacidad social, importante y necesaria

La lectura habitual funciona como una forma de ejercicio mental y una herramienta para desarrollar capacidades sociales fundamentales.

mujer negada a leer un libro
Por Daniela Leiva

Y, por contraste, la ausencia de lectura puede dejar un campo de habilidades menos ejercitado en quienes no leen libros de forma habitual. La lectura permite explorar mundos internos, emociones ajenas y puntos de vista distintos a los propios.

Esta experiencia repetida parece moldear ciertos circuitos cognitivos asociados con la comprensión social, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y la flexibilidad mental para interpretar situaciones complejas.

Según la psicología, quienes no leen libros pierden la capacidad de empatía social

La evidencia científica sostiene que leer ficción literaria -novelas, cuentos y relatos que requieren imaginación activa— favorece la empatía, entendida como la capacidad de reconocer y comprender las emociones y perspectivas de otras personas.

En un estudio clásico publicado en Frontiers in Psychology, los investigadores concluyeron que quienes leen historias de ficción y se sienten “transportados emocionalmente” hacia el mundo narrado muestran incrementos significativos en su empatía incluso una semana después de la lectura, en comparación con quienes no experimentan esta inmersión narrativa.

Leer libros es importante para desarrollar la empatía.

Leer libros es importante para desarrollar la empatía.

Esto se entiende a través de la llamada Transportation Theory: al sumergirse en una historia, los lectores activan mentalmente procesos similares a los que se requieren para comprender a otras personas en situaciones reales.

Es decir, la lectura frecuente de novelas no solo entretiene, sino que entrena al cerebro para practicar cognición social: juicio emocional, reconocimiento de motivaciones ajenas y perspectiva sobre diversas experiencias humanas.

Quienes no leen libros tienen menos perspectiva social

Además de la empatía, la lectura prolongada contribuye a desarrollar la capacidad de perspectiva, es decir, la habilidad de considerar diversas variables, interpretar intenciones múltiples y comprender que diferentes agentes pueden tener pensamientos o motivaciones diferentes.

Leer ficción implica seguir tramas complejas, comprender matices de personalidad y anticipar consecuencias de acciones que no forman parte de la experiencia diaria del lector. Ese ejercicio de imaginación cognitiva se traduce en una mejor comprensión de entornos sociales reales.

Los lectores habituales construyen mapas mentales ricos sobre cómo se sienten otras personas, cómo interactúan y cómo se reflejan sus elecciones. Al no leer con regularidad —o leer solo textos breves que no requieren este nivel de procesamiento narrativo— estas funciones quedan en menor desarrollo.

Esto no significa que una persona sea incapaz de empatizar o de tener perspectiva, sino que carece de un “entrenamiento cognitivo” que la lectura literaria ofrece de manera natural.

Expertos en psicología de la lectura suelen subrayar que la literatura permite experimentar vidas ajenas sin riesgo real, lo que nutre esta empatía y versatilidad mental. En ausencia de esta práctica, una persona podría quedarse con un repertorio social limitado a experiencias directas o superficiales, con menos oportunidad de enriquecer la comprensión de motivaciones complejas, diversidad cultural o estados internos ajenos.

