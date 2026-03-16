Según la psicología, las personas que no perdonan envejecen más rápido que otras

Investigaciones de la UCLA y Scientific Reports confirman que el cortisol crónico generado por enojos pasados destruye la elasticidad de la piel y marca el entrecejo.

Muchas personas invierten fortunas en rutinas de cuidado de la piel sin advertir que el factor de envejecimiento principal está en sus emociones. Las investigaciones en psicología sugieren que la diferencia entre un rostro joven y uno agotado a los 50 años radica en cómo se metaboliza el resentimiento acumulado durante décadas.

El rostro es un narrador honesto que guarda un registro de la vida emocional de cada individuo. Cada ceño fruncido y cada mandíbula apretada dejan una pequeña huella que, al repetirse diariamente durante veinte años, se convierte en una característica permanente de la fisionomía.

image La huella física de las emociones no resueltas Existe una conexión biológica directa entre la amargura emocional y el deterioro físico de la piel. Cuando una persona alberga resentimiento o ira, el cerebro no distingue entre una amenaza real presente y el recuerdo de un conflicto ocurrido años atrás. En ambos casos, el organismo activa la liberación de cortisol, conocida como la hormona del estrés, de manera constante.

Este proceso químico es el responsable detrás del aspecto desgastado. El cortisol elevado de forma crónica degrada el colágeno y la elastina, que son las proteínas esenciales para mantener la dermis firme y flexible. Además, este estado de estrés psicológico activa el sistema de respuesta de la propia piel, lo que provoca inflamación, genera radicales libres y debilita la barrera protectora cutánea. El resultado visible es una piel más fina, flacidez y arrugas mucho más profundas de lo normal para la edad cronológica.

image Un estudio publicado en Scientific Reports reveló que fruncir el ceño de forma repetitiva provoca una activación acumulativa del músculo corrugador, situado entre las cejas. Si bien estas arrugas son temporales al inicio, la repetición constante impulsada por hábitos emocionales negativos las vuelve definitivas. Curiosamente, la investigación determinó que el acto de sonreír suprime la actividad de ese músculo específico, reduciendo la aparición de esas líneas de expresión.