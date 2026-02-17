Según la psicología, las personas que crecieron en los 80 y 90 caen en esta trampa de felicidad falsa

Muchos adultos actuales conviven con una sensación extraña: logran el ascenso, la casa o la pareja deseada, pero la felicidad dura apenas un suspiro. Según un experto en psicología de Harvard , este vacío no es un fracaso personal , sino una trampa psicológica heredada de las historias que consumimos durante nuestra infancia.

La idea del "vivieron felices para siempre" se ha infiltrado en el imaginario colectivo de quienes crecieron en los años 80 y 90. Esta filosofía, impulsada por los cuentos de hadas y el cine de esa época , presenta la conclusión de una historia como el logro máximo de la existencia humana.

El Dr. Tal Ben-Shahar , profesor de Harvard , ha identificado que este paradigma es en realidad un "veneno cultural". El experto denomina a este fenómeno como el "sesgo de llegada" , una creencia que altera la percepción de nuestro bienestar cotidiano.

La psicología define este sesgo como la idea errónea de que alcanzar una meta específica, como un nuevo trabajo o un sueldo mayor, garantizará una felicidad duradera. El problema central de esta perspectiva es que trata la felicidad como un destino final y no como un estado transitorio del cerebro.

Un ejemplo contundente de este engaño mental se encuentra en los estudios realizados con ganadores de lotería. Los datos muestran que, pocos meses después de obtener el premio mayor, estas personas reportan niveles de satisfacción idénticos a los que tenían antes del cambio.

Este proceso se conoce como "adaptación hedónica". Básicamente, el cerebro se adapta rápidamente a la nueva realidad, lo que hace que la magia del logro se desvanezca frente a la rutina diaria que, en el fondo, no cambia milagrosamente.

La trampa de la anticipación y el cambio de paradigma

Paradójicamente, las personas tienden a sentir más entusiasmo antes de conseguir algo que después de haberlo logrado. Los expertos llaman a esto la "sala de espera de la felicidad", donde el verdadero placer reside en la anticipación del objetivo. Al llegar a la meta, la realidad suele traer una decepción inesperada.

Ante esta situación, la psicología moderna sugiere un cambio profundo inspirado en la visión de la Generación Z. La clave hoy es abandonar la búsqueda de un destino perfecto para empezar a valorar el proceso en sí mismo como un flujo continuo de cambios.

Confundir el retorno a la calma tras un logro con un fracaso personal es un error común que genera sufrimiento innecesario. Como explica Ben-Shahar, la falsa creencia en un destino que nos hará eternamente felices es uno de los mayores obstáculos para el bienestar real.

La consecuencia práctica es clara: la felicidad no es un fin, sino un recurso que se debe cultivar a lo largo del camino. Al ajustar estas expectativas cinematográficas, es posible liberarse de la presión de alcanzar metas que, por diseño biológico, nunca ofrecerán una satisfacción permanente.