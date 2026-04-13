13 de abril de 2026 - 15:30

Según la psicología, las personas que consumen redes sin interactuar sufren un vacío emocional silencioso

Un análisis de Psychology Today revela que mirar historias sin interactuar funciona como "comida chatarra" emocional: sacia el hambre social pero deja un vacío real.

Según la psicología, consumir pasivamente las redes sociales podría provocar esto en tu cerebro.&nbsp;

Según la psicología, consumir pasivamente las redes sociales podría provocar esto en tu cerebro. 

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Por Sofía Serelli

Mucha gente pasa horas en redes sociales creyendo que está conectada con el mundo, pero termina el día con una sensación de vacío. La psicología denomina a este fenómeno "consumo social de aperitivos", una forma de interacción unidireccional que engaña al cerebro procesando caras y anécdotas como si fueran encuentros reales.

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Pasar tiempo mirando fotos ajenas genera una ilusión de contacto humano, pero al dejar el teléfono suele aparecer una extraña combinación de saciedad y soledad. Los expertos comparan esta actividad con ingerir una comida completa pero sin calorías; el cerebro registra la información visual y emocional, pero el espíritu permanece hambriento de verdadera conexión.

Un estudio del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en 2024 determinó que el problema no radica en las horas de uso. Lo que realmente aumenta la soledad entre los jóvenes es el desplazamiento pasivo por la pantalla sin interactuar de forma significativa con otros usuarios.

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La trampa del snack social y el cerebro engañado

La literatura científica llama a este fenómeno "consumo social". Al igual que la comida chatarra, el consumo pasivo de historias deja una sensación de pesadez y mayor aislamiento. El cerebro procesa los rostros y las historias como si participara en una experiencia social real, pero falta el ingrediente esencial: la reciprocidad.

En estas interacciones, nadie responde ni sabe que estás ahí, por lo que la satisfacción se desvanece rápido y la soledad regresa con más fuerza. Este ciclo de sentir una breve conexión para luego verla desaparecer es idéntico a los mecanismos que impulsan cualquier conducta compulsiva.

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La ilusión de cercanía con influencers y el diseño que fomenta el aislamiento

A esto se suma la ilusión parasocial con influencers. Muchas personas perciben estos vínculos unilaterales como más efectivos que las relaciones reales porque la figura digital es predecible y siempre está disponible. Mientras que las personas reales son complicadas y pueden decepcionar, el algoritmo ofrece una consistencia que triunfa en la arquitectura de recompensa del cerebro.

Nada de esto es casual. El diseño de las plataformas, con su feed infinito y reproducción automática, está orientado a fomentar el consumo pasivo. Es un modelo de negocio que prioriza mantener la atención del usuario, aunque el uso pasivo se asocie con menor autoestima y mayores síntomas depresivos en comparación con el uso activo.

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