Según la psicología, las personas que consumen redes sin interactuar sufren un vacío emocional silencioso

Un análisis de Psychology Today revela que mirar historias sin interactuar funciona como "comida chatarra" emocional: sacia el hambre social pero deja un vacío real.

Mucha gente pasa horas en redes sociales creyendo que está conectada con el mundo, pero termina el día con una sensación de vacío. La psicología denomina a este fenómeno "consumo social de aperitivos", una forma de interacción unidireccional que engaña al cerebro procesando caras y anécdotas como si fueran encuentros reales.

Pasar tiempo mirando fotos ajenas genera una ilusión de contacto humano, pero al dejar el teléfono suele aparecer una extraña combinación de saciedad y soledad. Los expertos comparan esta actividad con ingerir una comida completa pero sin calorías; el cerebro registra la información visual y emocional, pero el espíritu permanece hambriento de verdadera conexión.

Un estudio del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en 2024 determinó que el problema no radica en las horas de uso. Lo que realmente aumenta la soledad entre los jóvenes es el desplazamiento pasivo por la pantalla sin interactuar de forma significativa con otros usuarios.

image La trampa del snack social y el cerebro engañado La literatura científica llama a este fenómeno "consumo social". Al igual que la comida chatarra, el consumo pasivo de historias deja una sensación de pesadez y mayor aislamiento. El cerebro procesa los rostros y las historias como si participara en una experiencia social real, pero falta el ingrediente esencial: la reciprocidad.

En estas interacciones, nadie responde ni sabe que estás ahí, por lo que la satisfacción se desvanece rápido y la soledad regresa con más fuerza. Este ciclo de sentir una breve conexión para luego verla desaparecer es idéntico a los mecanismos que impulsan cualquier conducta compulsiva.