Según la ciencia, las personas que se duchan o lavan los platos durante una tormenta corren serio peligro

Las tormentas eléctricas suelen empujarnos a buscar refugio dentro del hogar, bajo la creencia de que las paredes nos protegen por completo de cualquier evento atmosférico. Sin embargo, un hábito tan común como lavar los platos o tomar una ducha podría ponerte en peligro inmediato. La ciencia revela que el riesgo de una descarga eléctrica no termina en la puerta de entrada.

Para muchos, la recomendación de alejarse de los grifos durante un temporal puede parecer una medida exagerada o un mito doméstico. Sin embargo, existen fundamentos científicos y reportes de accidentes que indican que esta práctica pone en riesgo real la salud y la integridad física.

Durante una tormenta eléctrica , los rayos buscan llegar a tierra a través del camino que presente menor resistencia. Aunque las casas y departamentos parecen aislados, cuentan con sistemas de plomería y cableado interno que están conectados de alguna manera al suelo y a las redes externas.

Cuando un rayo cae cerca de una vivienda, la descarga puede diseminarse a través de las instalaciones eléctricas y las tuberías metálicas que transportan el agua. El metal funciona como un excelente conductor de electricidad, lo que facilita el viaje de la energía hacia el interior de la propiedad.

A esto se suma que el agua es un conductor formidable si contiene impurezas, como sales y minerales. Si una persona está en contacto con grifos, lavabos o cualquier superficie mojada conectada a estas tuberías durante un relámpago, el riesgo de recibir una descarga por impacto indirecto es sumamente alto.

Las consecuencias de este tipo de accidentes domésticos no deben subestimarse. Los expertos advierten que una descarga eléctrica derivada de una tormenta puede producir desde quemaduras superficiales hasta lesiones internas severas o incluso la muerte.

Medidas críticas de seguridad en el hogar

Ante la presencia de actividad eléctrica inusual, las autoridades de protección civil recomiendan modificar ciertos comportamientos habituales para minimizar riesgos innecesarios. No se trata solo de desenchufar aparatos electrónicos, sino de evitar el contacto directo con la infraestructura del hogar.

Las recomendaciones fundamentales para mantenerse a salvo incluyen:

Suspender actividades al aire libre de forma inmediata ante los primeros truenos.

de forma inmediata ante los primeros truenos. Evitar bañarse o lavar platos mientras dure la tormenta, debido a la conductividad de la tubería.

o mientras dure la tormenta, debido a la conductividad de la tubería. No refugiarse debajo de estructuras de metal o árboles que puedan atraer descargas.

Es un error común pensar que este fenómeno es exclusivo del campo abierto o de zonas rurales. El físico Mario Molina explicó que las viviendas urbanas también corren riesgos considerables si las instalaciones no cuentan con sistemas de protección adecuados.

En ciudades con infraestructuras variadas o edificios antiguos, el peligro se incrementa si no existen pararrayos funcionales y tomas de tierra correctas. Por lo tanto, la próxima vez que el cielo se oscurezca y comiencen los rayos, la mejor decisión para tu salud es dejar los platos sucios y la ducha para más tarde.