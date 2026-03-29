Según especialistas, es indispensable limpiar las manijas de bronce: dos ingredientes quitan las bacterias

Algunos productos, como el alcohol (incluso diluido), pueden deteriorar el bronce con el uso frecuente. Por eso, es indispensable una limpieza semanal utilizando ingredientes simples que logran desinfectar sin dañar la superficie.
Por qué es clave la limpieza de las manijas de bronce todas las semanas
El bronce es un material resistente, pero también sensible a ciertos químicos. Cuando se utilizan productos inadecuados, puede perder brillo, mancharse o incluso deteriorarse con el tiempo.
Además, al tratarse de una superficie de contacto constante, las manijas acumulan microorganismos que se transfieren con facilidad entre las personas. Esto las convierte en un punto crítico dentro de la limpieza del hogar.
Una higiene semanal permite reducir la presencia de bacterias sin necesidad de recurrir a productos agresivos. Este hábito no solo mejora la apariencia, sino que también contribuye a un entorno más saludable.
La clave está en elegir métodos que limpien sin alterar la composición del metal. En este sentido, las soluciones caseras bien aplicadas pueden resultar más efectivas que algunos productos comerciales.
Evitar el uso de alcohol es fundamental. Aunque suele utilizarse como desinfectante, su aplicación en bronce puede generar daños progresivos en la superficie.
Por eso, cada vez más especialistas recomiendan alternativas naturales que cumplen la misma función sin comprometer el material.
Cuál es la mezcla casera que limpia, desinfecta y devuelve el brillo
Para los especialistas de Good Housekeeping, una de las combinaciones más efectivas para limpiar manijas de bronce incluye limón y sal. Estos ingredientes actúan en conjunto para remover suciedad, grasa y bacterias acumuladas.
El limón aporta acidez, lo que ayuda a descomponer residuos, mientras que la sal funciona como un abrasivo suave que facilita la limpieza sin rayar la superficie.
Para aplicarlo, se puede frotar medio limón con sal directamente sobre la manija o preparar una pasta con ambos ingredientes. Luego, se distribuye sobre el metal y se deja actuar unos minutos.
Después, se retira con un paño húmedo y se seca bien para evitar marcas de agua. Este paso es clave para mantener el acabado uniforme.
Como complemento, se puede utilizar una pequeña cantidad de pasta de dientes. Este producto ayuda a pulir el bronce y devolverle su brillo original.
Se aplica con un paño suave, se frota en movimientos circulares y luego se retira con un trapo limpio. El resultado es una superficie más limpia,brillante y cuidada.
Este procedimiento, realizado una vez por semana, permite mantener las manijas en buen estado sin recurrir a productos que puedan dañarlas.
La limpieza de las manijas de bronce no debe pasarse por alto, especialmente por su contacto constante. Utilizar limón, sal y pasta de dientes ofrece dos soluciones en una: elimina bacterias y conserva el brillo.