Según especialistas, es indispensable limpiar las manijas de bronce: dos ingredientes quitan las bacterias

Las manijas de bronce están entre las superficies más tocadas dentro del hogar , siendo también las más olvidadas a la hora de limpiar. A cumulan bacterias , grasa y suciedad que no siempre se perciben a simple vista, lo que puede afectar tanto la higiene como el aspecto del metal. Especialistas concentran la solución en tres ingredientes .

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Algunos productos, como el alcohol (incluso diluido), pueden deteriorar el bronce con el uso frecuente. Por eso, es indispensable una limpieza semanal utilizando ingredientes simples que logran desinfectar sin dañar la superficie.

El bronce es un material resistente, pero también sensible a ciertos químicos. Cuando se utilizan productos inadecuados, puede perder brillo, mancharse o incluso deteriorarse con el tiempo.

Es indispensable evitar el alcohol etílico en estos materiales.

Evitar el uso de alcohol es fundamental. Aunque suele utilizarse como desinfectante, su aplicación en bronce puede generar daños progresivos en la superficie.

Por eso, cada vez más especialistas recomiendan alternativas naturales que cumplen la misma función sin comprometer el material.

manijas de bronce La fórmula desinfecta y le devuelve el brillo original sin riesgos de deterioro. WEB

Cuál es la mezcla casera que limpia, desinfecta y devuelve el brillo

Para los especialistas de Good Housekeeping, una de las combinaciones más efectivas para limpiar manijas de bronce incluye limón y sal. Estos ingredientes actúan en conjunto para remover suciedad, grasa y bacterias acumuladas.

El limón aporta acidez, lo que ayuda a descomponer residuos, mientras que la sal funciona como un abrasivo suave que facilita la limpieza sin rayar la superficie.

Para aplicarlo, se puede frotar medio limón con sal directamente sobre la manija o preparar una pasta con ambos ingredientes. Luego, se distribuye sobre el metal y se deja actuar unos minutos. Después, se retira con un paño húmedo y se seca bien para evitar marcas de agua. Este paso es clave para mantener el acabado uniforme. Como complemento, se puede utilizar una pequeña cantidad de pasta de dientes. Este producto ayuda a pulir el bronce y devolverle su brillo original. Se aplica con un paño suave, se frota en movimientos circulares y luego se retira con un trapo limpio. El resultado es una superficie más limpia, brillante y cuidada.

Este procedimiento, realizado una vez por semana, permite mantener las manijas en buen estado sin recurrir a productos que puedan dañarlas.

manijas de bronce WEB

La limpieza de las manijas de bronce no debe pasarse por alto, especialmente por su contacto constante. Utilizar limón, sal y pasta de dientes ofrece dos soluciones en una: elimina bacterias y conserva el brillo.