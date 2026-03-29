Cómo limpiar el cristal del horno con un solo ingrediente de cocina y sin rayar la superficie

La mezcla de bicarbonato y agua crea una pasta alcalina que disuelve las grasas ácidas y elimina restos quemados sin irritar las vías respiratorias.

Mantener el cristal del horno transparente es un desafío por la acumulación constante de grasa y restos de comida quemada. Aunque muchos recurren a productos químicos corrosivos, existe una alternativa natural y económica que ofrece resultados profesionales. El bicarbonato de sodio se consolida como el aliado principal para recuperar el brillo sin riesgo.

La puerta del horno sufre una exposición constante a altas temperaturas y salpicaduras de líquidos jugosos. Con el tiempo, estos residuos se evaporan y se queman, formando una capa opaca que los detergentes comunes no logran quitar. El error frecuente es recurrir a sustancias cáusticas que pueden irritar los ojos y la piel, además de dejar residuos tóxicos.

image Por qué el bicarbonato es tan poderoso para quitar grasas El bicarbonato de sodio funciona gracias a su naturaleza alcalina, que neutraliza eficazmente las grasas ácidas presentes en los restos de comida. Al ser ligeramente abrasivo, actúa como un estropajo mecánico suave que desprende la suciedad sin rayar el cristal. Esta doble acción permite que las partículas penetren en la suciedad más dura, facilitando su eliminación sin necesidad de frotar con fuerza excesiva.

A diferencia de los productos industriales, esta solución es inodora y segura para usar cerca de alimentos. No genera vapores tóxicos, lo que protege a personas con asma o alergias. Además, es una opción sustentable que reduce el impacto ambiental al evitar el vertido de químicos agresivos al desagüe y disminuir el uso de envases plásticos.

image Cómo preparar y aplicar la pasta de limpieza en casa Para realizar este truco, solo se necesita media taza de bicarbonato y agua. El secreto está en añadir el líquido cucharada a cucharada hasta obtener una consistencia espesa similar a la pasta de dientes. Esta textura es fundamental para que el producto se adhiera al vidrio vertical sin escurrirse. Una vez lista, se aplica de forma uniforme sobre la superficie, insistiendo con una capa más gruesa en las zonas con manchas negras.

image El tiempo de espera recomendado es de al menos 20 minutos, aunque para casos extremos se puede dejar actuando durante toda la noche. Finalmente, se retira con un paño húmedo realizando movimientos circulares. La suciedad se desprenderá fácilmente junto con la mezcla. El toque final se logra pasando un paño de microfibra seco para pulir la superficie y dejarla cristalina, devolviéndole al horno su aspecto original.