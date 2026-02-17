17 de febrero de 2026 - 14:46

Según Dani García, este es el paso clave para lograr la papa frita perfecta en casa

El chef Dani García revela el secreto de sus recetas: controlar temperaturas e ingredientes para lograr una comida crocante y perfecta en casa.

Recetas
Por Ignacio Alvarado

Lograr unas papas fritas perfectas es uno de los grandes desafíos de la comida casera. Aunque parezca una de las recetas más simples, no siempre es fácil conseguir ese equilibrio ideal entre exterior crocante e interior suave y cremoso que todos buscamos. Muchas veces quedan blandas, aceitosas o desparejas, incluso usando buenos ingredientes.

Leé además

que comer esta semana: 5 recetas faciles, rapidas y sin harina para hacer del 16 al 20 de febrero

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, rápidas y sin harina para hacer del 16 al 20 de febrero

Por Daniela Leiva
Con pocos ingredientes tendrás una mermelada para acompañar cualquier plato.

Mermelada de zapallo con 4 ingredientes y en menos de 30 minutos

Por Alejo Zanabria

En ese punto aparece la voz de los chefs profesionales. Y cuando habla Dani García, uno de los cocineros españoles más reconocidos a nivel internacional, vale la pena escuchar. Con años de experiencia en alta cocina, el chef compartió el truco técnico que marca la diferencia entre unas papas comunes y unas realmente memorables dentro del mundo de las recetas clásicas.

image

Según explica, el secreto no está en agregar ingredientes raros ni en usar utensilios profesionales, sino en entender el comportamiento de la papa en el aceite. La clave está en observar cuándo la papa flota y en trabajar con dos temperaturas bien precisas, un concepto fundamental para mejorar textura, sabor y hasta la nutrición del plato final.

Este método, además, es totalmente aplicable en casa. Con una olla, una sartén profunda y atención a los tiempos, podés transformar una comida cotidiana en una guarnición de nivel restaurante, usando los mismos ingredientes de siempre pero con técnica profesional.

Ingredientes (3 a 4 porciones)

  • 4 papas medianas

  • Aceite, cantidad necesaria para freír

  • Sal, a gusto

Pocos ingredientes, como en muchas recetas clásicas, pero con un resultado muy distinto cuando se aplican bien los pasos.

Paso a paso: la técnica de doble fritura según el chef

  • Preparar las papas. Pelá las papas y cortalas en bastones parejos, de grosor intermedio. Ni muy finos ni muy gruesos.

  • Lavar y secar. Lavá los bastones en abundante agua fría hasta que el agua salga clara. Este paso elimina el exceso de almidón, mejora la textura y evita que se peguen entre sí, algo clave en estas recetas. Secalas muy bien.

  • Primera fritura (140–150 °C). Calentá el aceite a temperatura media-baja. Freí las papas sin que se doren. Acá la papa se cocina por dentro, no toma color.

  • El momento clave. Cuando las papas empiezan a flotar y el burbujeo cambia, ese es el instante exacto que señala Dani García: la papa ya perdió humedad interna.

  • Segunda fritura (180–190 °C). Subí la temperatura del aceite y volvé a freírlas hasta que estén bien doradas y crocantes.

  • Final. Retiralas, escurrilas y salá a gusto. Serví de inmediato.

    image

Por qué este método funciona

  • El calor alto activa la reacción de Maillard, responsable del color dorado y el sabor tostado.

  • La humedad superficial se evapora rápido, formando una costra firme.

  • El aceite caliente sella el exterior y reduce la absorción de grasa, mejorando incluso la nutrición relativa del plato.

  • El interior queda suave y cremoso, sin exceso de aceite.

Con este método, las recetas más simples demuestran que la diferencia está en la técnica. Controlar temperaturas, respetar los tiempos y entender el comportamiento de los ingredientes permite elevar una comida cotidiana a otro nivel. Un truco de chef que podés aplicar hoy mismo en tu cocina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este pan de queso se hace en pocos minutos y es apropiado para cualquier momento del día.

Pan de queso en sartén, la receta ideal para la merienda que se hace en menos de 10 minutos

Por Alejo Zanabria
Esta receta es ideal para los dias de verano.

Tiramisú de mango: receta ideal para el verano que se hace en menos de 30 minutos

Por Alejo Zanabria
Esta receta ayuda a cuidar la salud sin arriesgar la alimentación.

Cómo hacer pizza con masa de polenta: receta diferente y deliciosa

Por Alejo Zanabria
Recetas saladas de comida diaria con ingredientes simples y textura crocante irresistible.

La receta salada con lentejas cocidas que se hace en sartén y queda crocante

Por Ignacio Alvarado