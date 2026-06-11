11 de junio de 2026 - 10:30

Se viene el fin del papel higiénico: cada vez más personas optan por esta solución más higiénica y ecológica

Un solo árbol de abeto produce apenas 810 rollos, cantidad que una familia promedio consume en solo dos años, provocando una alarma ambiental por la tala masiva.

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El papel higiénico está siendo reemplazado por una alternativa más ecológica. 

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Por Sofía Serelli

El papel higiénico, un elemento básico en los hogares desde hace décadas, comienza a ser cuestionado por su alto impacto ambiental y su higiene limitada. Ante la crisis de recursos y la búsqueda de alternativas más limpias, una tecnología proveniente de Asia está ganando terreno, prometiendo cambiar nuestras rutinas más básicas para siempre.

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¿Por qué el papel higiénico genera una crisis ambiental?

La transición hacia baños sin papel no es solo una tendencia estética, sino una respuesta a la presión sobre los bosques. Existe la creencia errónea de que el papel higiénico proviene mayoritariamente del reciclaje; sin embargo, se talan enormes cantidades de abetos, pinos y abedules para satisfacer la demanda global. Un abeto promedio solo rinde para cubrir el consumo de una familia durante dos años, lo que revela la magnitud de la deforestación silenciosa detrás de cada compra.

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La tecnología de los inodoros con ducha integrada

La solución que gana adeptos es el inodoro con ducha integrada. Este sistema, común en países asiáticos, utiliza una pequeña boquilla que rocía agua templada, seguida de un proceso de secado con aire. Esta modalidad mejora la higiene personal y elimina la necesidad de los productos químicos y blanqueadores industriales usados para lograr el color blanco brillante del papel tradicional.

Aunque la instalación inicial de estos dispositivos inteligentes suele oscilar entre las 10.000 y 20.000 coronas, los usuarios reportan un ahorro a largo plazo al eliminar el gasto recurrente en paquetes de papel. Además de la eficiencia económica, estos inodoros ofrecen funciones que transforman el uso del baño en una experiencia similar a un spa, incluyendo asientos calefaccionados, sensores de proximidad y fragancias automáticas.

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¿Cómo impacta este cambio en el medioambiente?

La producción masiva de papel higiénico consume volúmenes críticos de agua dulce y requiere procesos energéticos intensos. Al adoptar sistemas de lavado directo, se reduce la huella ecológica individual y se fomenta un consumo más responsable. Lo que antes parecía una excentricidad tecnológica se está convirtiendo en la opción preferida para quienes buscan sostenibilidad y mayor bienestar en su vida cotidiana.

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