Se negó a usar barbijo en el aula, su profesora lo insultó y el video se viralizó en la red

Una maestra fue grabada insultando a un estudiante que no tenía puesto un barbijo luego de haber sido vacunado contra el coronavirus. En el video que se viralizó en la red, el joven de una secundaria de Wisconsin, Estados Unidos, está sentado en el piso de un salón de clases, mientras la maestra lo llama “idiota” e “imbécil”.

La profesora Robyn Rylander, expresó: “¡No me importa si estás vacunado, idiota! No quiero enfermar y morir. Hay otras personas a las que puedes infectar sólo porque estás vacunado. ¿Sabes qué? No eres una persona especial por aquí. Deberías escuchar cómo todos hablan de ti por aquí. Eres un imbécil y necesitas respetar a otras personas en tu vida”.

De acuerdo con medios locales, tras darse a conocer el video en redes sociales, el administrador del Distrito de Poynette, Matthew Shappell, aseguró que la profesora fue suspendida en lo que terminan las investigaciones por su comportamiento.

“El Distrito Escolar de Poynette está al tanto de un incidente que involucró a una maestra y un estudiante de la Escuela Secundaria Poynett. El Distrito está iniciando una investigación y la docente involucrada ha sido puesta en licencia administrativa en espera del resultado de la investigación”.

El Distrito se comunicó con los padres del estudiante para brindarle el apoyo adecuado. Matt Shappell informó que en la localidad de Poynette el uso de cubrebocas es obligatorio en las escuelas y en el transporte patrocinado por el distrito. Sin embargo, no dijo cuáles son las consecuencias para los alumnos que no usan máscaras.