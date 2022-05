Se filtró una foto de Matthew Perry, el eterno Chandler de Friends, que preocupó a los fanáticos

Esta semana, Matthew Perry, uno de los seis protagonistas de ‘Friends’, fue fotografiado en mal estado físico y con una expresión perdida en Beverly Hills, Los Ángeles. El actor apareció tomando un batido en la ciudad de las estrellas de Hollywood.

Este lunes, se filtraron dos fotografías de Matthew Perry en donde lucía serio y algo desorientado mientras abandonaba un local, con un batido en sus manos. No es la primera vez que el actor ultra reconocido por su personaje ‘Chandler Bing’ en Friends es visto en mal estado en la vía pública, en octubre pasado aparecieron unas fotos similares.

El actor sorprendió con su apariencia física en Beverly Hills

Cabe recordar que su última gran aparición publica de Perry fue en mayo de 2021, en “Friends: The Reunion”, que se emitió para HBO Max en lo que significó el gran reencuentro de los protagonistas de la serie en la escenografía de la sitcom. Perry estuvo junto a sus coprotagonistas Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc.

La reunión de Friends en 2021 fue un suceso muy esperado por sus fanáticos

En el especial de “Friends”, el comportamiento del actor causó preocupación entre sus fans. Luego de las casi dos horas que duró el show, los espectadores remarcaron que el actor estuvo la mayor parte del tiempo serio y callado. Al hablar, Perry lo hacía con cierta dificultad para expresarse y arrastrando las palabras.

Matthew Perry y sus adicciones mientras filmaba ‘Friends’

A la par de que grababan la serie ‘Friends’ (emitida desde 1994 a 2004), Perry estuvo entrando y saliendo de rehabilitación de 1997 a 2001, por su adicción a las drogas y el alcohol. El actor contó años atrás que tenía recuerdos “borrosos” del período entre la tercera y la sexta temporada.

Courteney Cox y Matthew Perry eran pareja en la ficción

“Quieres llamar la atención, quieres dinero y quieres el mejor asiento en el restaurante”, confesaba a The New York Times. En el auge de su carrera, cayó en las drogas y en el alcohol. “No me volví sobrio porque tenía ganas, sino porque estaba preocupado de morir al día siguiente “, se sinceraba en la misma entrevista.

Perry contó que comenzó a consumir tras un accidente de esquí acuático. “No podía parar”, dijo el actor a la revista People. “Con el tiempo las cosas se pusieron tan mal que no podía ocultarlo, y entonces todo el mundo lo sabía”, expresó.

Los inicios de "Chandler" en la serie

“Soy una persona reservada, pero estaba en un programa que lo veían treinta millones de personas. Era público lo que me estaba sucediendo”, reconoció en su momento.

“No se puede tener un problema de drogas durante 30 años y luego esperar que se solucione en 28 días”, añadió. En 2018 el actor sufrió una perforación de gastrointestinal por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y pasó tres meses en el hospital.