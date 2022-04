Se conoció el video del accidente de Freddy Rincón: así fue el momento en el que lo chocó un micro

Freddy Rincón, el histórico futbolista de la selección colombiana estuvo involucrado en un impactante accidente de tránsito, el que ocurrió este lunes por la madrugada en el sector conocido como Las Banderas, en Cali. El exdeportista viajaba en una camioneta junto a un grupo de amigos cuando dicho vehículo fue embestido por un colectivo de pasajeros.

En el marco de la investigación para determinar las causas del siniestro, las autoridades solicitaron a los residentes de la zona que aporten las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de comercios y viviendas para dilucidar la mecánica del hecho. Esto ocurrió en las últimas horas, cuando la grabación captada desde un edificio ubicado a pocos metros del lugar del choque determinó qué fue lo que ocurrió.

En el video, se observa a una camioneta Ford 4x4 que al llegar a una esquina y que cruza la intersección de dos calles sin bajar la velocidad. En ese momento, un bus del Masivo Integrado de Occidente (MIO) circulaba de forma perpendicular y al llegar al punto señalado colisionó a la camioneta en la que estaba Rincón y otras tres personas.

El transporte de pasajeros terminó contra un semáforo, con la parte delantera totalmente destruida, mientras que el otro rodado continuó su marcha durante varios metros hasta que se detuvo en la esquina opuesta.

Según lo señaló Infobae, tras el choque se alcanza a observar que el semáforo cambia de color de arriba hacia abajo, indicando la transición hacia el verde para poder avanzar. En cuestión de segundos, algunas personas que transitaban por la zona se acercaron para comprobar lo sucedido.

Todavía no se dieron a conocer las identidades de quiénes acompañaban a Freddy Rincón, pero algunos reportes señalan que iba con dos mujeres y un hombre. -Por otro lado, las autoridades tampoco revelaron si el vehículo particular pertenecía o no al ex futbolista. Mientras tanto, el conductor del micro sufrió lesiones aunque en el momento de la colisión, pero no se filtró si su cuadro es grave o no.

El subsecretario de Tránsito de Cali, Edwin Candelo, declaró que el chofer del micro dio negativo al test de alcoholemia y tratan de establecer quién era el conductor de la camioneta, aunque estiman que Rincón viajaba como acompañante: “No se le pudo adelantar prueba de alcoholemia por su estado crítico”, agregó el funcionario.

El estado de Freddy Rincón

El accidente que sufrió este lunes Freddy Rincón puso en alerta a Colombia y al mundo del fútbol. Es que el exdeportista fue embestido por un colectivo cuando viajaba a bordo de una camioneta y su estado es crítico.

El parte médico de la Clínica Imbanaco indica que tiene un “trauma craneoencefálico severo” y su estado de salud sigue siendo “muy crítico”.