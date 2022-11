Santiago del Moro hizo que Romina de Gran Hermano pasara un momento bochornoso y todos la consolaron

Santiago del Moro es el conductor de esta edición 2022 de Gran Hermano, es la única conexión con el exterior que tiene los participantes que casi están por cumplir un mes de aislamiento.

Las pruebas semanales no las están haciendo bien por lo que no cuentan con el presupuesto completo para hacer una buena e inteligente compra en el supermercado.

La comida está en falta y hace que varios saquen sus verdaderas personalidades ya reaccionan ante sus compañeros que esconden raciones para comer cuando quieran. Jugar con la comida nunca fue bueno.

Romina de Gran Hermano pasó un momento bochornoso

Por esta razón es que Del Moro, días atrás, les envió leche para que pudieran desayunar, merendar y hasta combinar con cereales en cualquier momento del día. Los hermanitos le agradecieron el gesto y Santiago prometió mandar más cosas.

Dijo que les enviará chorizos y puso en duda que le llegara café como pidió Alfa o chocolates, algo que extraña Julieta.

Y ahí es cuando llegó el momento más bochornoso de todos, en el que una de las participantes quedó expuesta. “Romina tenés problemas de constipación”, lanzó Santiago y le advirtió que ya todo el país la había visto.

La ex diputada no supo dónde meterse. Avergonzada porque se hizo público su problema para ir al baño, casi no le contestó aunque Del Moro le prometió ayudarla con el envío de algún producto que le ayude en su situación.

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano 2022.

La morocha solo le hizo una seña en agradecimiento y cuando se apagó el televisor de conexión con el afuera de la casa; Romina lanzó: “Justo eso me dice la put* que lo parió”.

Inmediatamente sus compañeros la contuvieron al decirle que es algo normal y que le pasa a todos pero claro, las sonrisas en sus rostros dijeron presente.

Así fue el diálogo entre Santiago del Moro y Romina de Gran Hermano

“Romi, esto es una infidencia pero lo voy a contar porque este es un programa en el que todo se ve. Antes de salir al aire, te veía que tenías un problemita de constipación. Vamos a ver si conseguimos algo. Claro, así es la vida chicos”, lanzó Santiago del Moro mientras que la ex diputada kirchnerista no sabía qué decir ni qué hacer.

“Vamos a conseguir algo, totalmente”, sumó el rubio y consultó: “¿Alguien más necesita de este tipo de cuestiones para ir al baño?”.

En ese momento, Alfa interrumpió y le preguntó si le habían llegado los pancitos que le hizo, los cuales fueron puestos en el box de intercambio.

El presentador de televisión le respondió: “A mi no me llegó nada, Alfa. Pero es verdad que si uno no va al baño, la vida es distinta”.

Y claro, las redes se hicieron eco del tema. Mientras que muchos usuarios se solidarizaron con Romina, otros tiraron palitos para todos los otros participantes de Gran Hermano.

“¿La Tora también está constipada como Romina?”, “La cara de descompuesta que tiene La Tora, pensé que la constipada era Romina”, “Pobre Romi, ojalá se recupere pronto”, “Romina no sabía donde meterse”, fueron algunos de los mensajes.