Esta es la posible sanción para La Tora por romper las reglas: el contundente ejemplo de otro Gran Hermano

La Tora fue uno de los personajes que más sobresalió esta semana en Gran Hermano, pero no para bien. La participante fue quien hizo la nominación espontánea y ganó la prueba de líder de la semana, pero hizo complot y rompió el reglamento por lo que será sancionada.

Lucila se unió en las últimas semanas a Juan, María Laura, Nacho y a Juliana, con quienes ha planificado sus últimas jugadas. Sin embargo, algunos de ellos rompieron las reglas al acordar los votos, algo que está prohibido y explícito en el reglamento de GH.

La Tora y Juliana tuvieron una conversación peligrosa en la cocina, donde la joven oriunda de Venado Tuerto le dibujó en la mesada las iniciales de sus compañeras a quienes debían votar. Así, le marcó que los votos debían ir para “Disney”, como le dicen a Julieta Poggio, y para Coti.

Luego, La Tora se quitó el micrófono, ingresó a la habitación de los hombres y se lanzó sobre Juan para decirle al oído: “Vamos a Disney”.

Gran Hermano analizó cada situación y, al ver que Juan, La Tora, Juliana y Nacho votaron igual, decidieron anular todos los votos. De esta manera, Julieta y Coti salieron de la placa y no quedaron nominadas.

"La Tora" hizo la nominación espontánea (Captura de pantalla)

En la que podría haber sido la mejor semana para Lucila en el juego, al haber hecho la espontánea y al ganar la prueba del líder, que le da inmunidad y la posibilidad de sacar a algún compañero de la placa de nominaciones, la joven será sancionada.

Podrían sacarle a La Tora la posibilidad de salvar a un compañero

El caso de complot realizado por la líder de la semana, como el caso de La Tora, ya ocurrió en otro Gran Hermano. La cuenta de Instagram @mundofamososok compartió un video que adelantaría la decisión de la producción.

Es que si bien fueron anulados los votos del complot, Santiago del Moro comunicó que Lucila será sancionada. Y, si se guían por lo que ocurrió en otra edición de GH en el que ocurrió una situación muy parecida, La Tora no podrá salvar a alguno de los cuatro nominados: Nacho, Juan, Daniela y Agustín.

En la placa están dos de sus amigos, Juan y Nacho, a quiénes podría sacarlo de la zona de riesgo. Pero si se da el caso que se presentó en GH de otro país, no podrá ayudar a ninguno.

Santiago del Moro anunciando que hay sanción de Gran Hermano para "la Tora". (Captura de pantalla).

“Tú has sido parte de uno de los complot. No has quedado nominada porque tienes inmunidad por ser la líder, pero sí se te negará el otro beneficio. Pierdes el derecho a salvar a un compañero”, fue la decisión de otro Gran Hermano, pero todos comparten reglamento.