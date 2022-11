Gran Hermano: los mejores memes de una noche de furia, complot y sanciones

Este miércoles se vivió una gala épica en Gran Hermano. Con el fantasma del complot dando vuelta y las actitud de la Tora, cualquier cosa podía pasar y pasó.

Con los votos anulados de Juliana, Lucila y Juan por haber hecho complot, Coti y Julieta salieron de la placa de nominados. La noticia les cayó como un bombazo al nuevo grupo “del mal” que cree liderar la casa.

De esta manera, los nominados son Juan, Daniela, Agustín y Nacho.

Placa de nominados

Bizarrap, celebró la noticia del complot dándole me gusta a una publicación que replicaba el momento en que lo anunciaba Santiago Del Moro. El productor musical es fan declarado de la Frodoneta (Agustín).

Bizarrap "megusteó" el anuncio de complot

JUAN, EL PEOR ESTRATEGA DE LA HISTORIA

¿Si ya hiciste un complot y te agarraron, vas a volver a hacerlo? Tenés que ser muy confiado de tus habilidades o muy salame. Es la segunda.

Tras acordar los votos con la Tora, Gran Hermano decidió sancionarlos quitándoles sus votos. No les sale una.

LA TORA, MALA PERDEDORA

Esta semana, después de la salida de Mora de la casa, la Tora quedó muy afectada y claramente, no piensa con claridad. Sin micrófono, intencionalmente, fue y habló con Juan.

Hasta ayer no sabíamos qué le había dicho, pero Gran Hermano lo ve y escucha todo. “Voy a Disney” dijo la Tora. Ya estaba su voto cantado.

En otro momento, Juliana creyó que nadie la veía y sobre una tabla en la que la Tora estaba cortando alimentos, dibujó una C y una D (por Coti y “Disney”). Solo faltaba esperar que se repitieran esos votos en el confesionario para sellar el complot. Hubo complot y sanción.

¿Qué pasó, entonces? Los votos de los jugadores, direccionados a Coti y Julieta (Disney) no valieron y ellas no quedaron nominados. La cara de la Tora se iba desfigurando y las redes no la perdonaron.

Los mejores memes de una noche de furia

Hasta la cuenta oficial de Gran Hermano se mofó de los brillantes estrategas de la casa.

Los memes de la cuenta oficial del reality contra la Tora y Juliana

LA SANCIÓN DE LA TORA, EL CUENTO DE NUNCA ACABAR

Desde que se viralizaron las imágenes de la Tora tirándose sobre la cama de Juan y decirle algo al oído, sin micrófono, se viene especulando con qué sanción le cabría.

Gastón Trezeguet explicó que esto pasa desde la primera edición de Gran Hermano y que nunca fue sancionado con severidad, pero en este caso estamos ante un complot y esto podría cambiar la sanción.

La Tora, además, ganó la prueba de liderazgo de esta semana y tiene inmunidad, además de la posibilidad de salvar a alguien.

Otra de las hipótesis, que se manejan en las redes, es que la participante pueda perder este privilegio, lo que dejaría a su amigo Juan en placa.

Lo cierto es que desde el lunes que Santiago Del Moro está amagando con anunciar la sanción y no pasa nada. Todos esperábamos que este miércoles, tras la gala de nominación, se diera a conocer la sanción, pero no. Hay que esperar hasta este jueves a la noche. Jimena Barón está indignada.