Gran Hermano: Alfa sigue furioso con la Tora y Juan y no paró de insultarlos durante su rutina matutina

Walter “Alfa” es el primero en levantarse de toda la casa. Desayuna en el jardín mirando el horizonte y ordena algún que otro almohadón en su pasada, mientras hornea sus pancitos.

Con la pésima compra que hicieron Coti y Agustín, Alfa se quedó sin harina y sin su actividad preferida de la mañana en las que, además, el participante realizaba interesantes soliloquios, que la producción de Gran Hermano gentilmente corta y nos deja con el mensaje a la mitad.

ALFA CONTRA JUAN Y LA TORA

Este miércoles a la mañana, sin otra cosa para hacer, Alfa se sentó en el sillón del patio y comenzó a despotricar contra Juan y la Tora. Hablándole a “su gente”, el participante pidió que si Juan quedaba en placa, lo sacaran.

Lo trató de hipócrita y recordó la frase que él aseguró haber escuchado de boca de Juan, durante la primera semana. “Los vamos a sacar uno a uno”.

“Ya sabe mi gente. Los que me conocen, los que me quieren, los que me están conociendo. Si llego a ir a placa o si llega a estar alguien en placa. La única persona que quiero que se vaya de acá adentro de Juan porque es un falso” comenzó diciendo Alfa y luego agregó: “Un tipo que está permanentemente viendo sacar ventaja. Ventajero, hipócrita, mentiroso. Tipo que pensó la primera semana que sacaba a todos, que me dijo a mí: “Te queda una semanita”, qué le dijo a Marcos “el domingo te vas”. Pensó que sacaba, como dijo él con su amigo, “los vamos a sacar de a uno por la puerta”. ¿Puede ser tan hipócrita la gente?”.

Gran Hermano: Alfa se peleó con la Tora

No contento con “matar” a Juan, Alfa le dedicó unas líneas a Lucila “La Tora” y remarcó la actitud de querer mostrarse con su calza, en una actitud provocadora, que habría molestado al participante.

Lo llamativo, fue que el jugador se sinceró sobre la salida de Mora y concluyó que ella no se tendría que haber ido de la casa.

Mientras hablaba, la producción cortó el soliloquio de Walter, que luego apareció limpiando la pileta. Un rato más tarde, volvió a hablarle a su gente y en la extensa lista de amigos y conocidos nombró al Mago sin dientes, Coco Silly y a Pablo Novak, su profesor de teatro.

¿Le hará caso la gente, en caso de quedar Juan en placa? Solo resta esperar la gala de nominación y qué sanción le cabe a la Tora, después de haberse sacado el micrófono y decirle algo al oído a Juan.