Saludos por WhatsApp: 100 frases cortas para enviar los mejores a tus seres queridos en estas fiestas

La Navidad ya está aquí, una época llena de magia, ilusión y momentos especiales. Es el momento perfecto para compartir risas, recuerdos y, sobre todo, para enviar buenos deseos a quienes más quieres: tu familia, tus amigos, tu pareja y todos esos seres queridos que forman parte de tu vida.

Sabemos que en ocasiones no es fácil encontrar las palabras adecuadas para expresar todo lo que sentimos, especialmente en esta temporada tan especial. Por eso, hemos preparado una selección de 100 frases cortas de Navidad para que puedas felicitar a tus contactos por WhatsApp, de manera cálida, sincera y con mucho cariño.

Ya sea para reflexionar sobre el año que ha pasado o para hacer sentir a esa persona lo importante que es para ti, estas frases te ayudarán a transmitir tus mejores deseos con solo un mensaje. Son palabras simples, pero llenas de sentimiento, que seguramente harán sonreír a todos los que las reciban.

A continuación, te dejamos algunas ideas para que puedas compartirlas con quienes más quieres. Recuerda que no necesitas más que tu celular y un mensaje lleno de amor para celebrar esta Navidad.

100 frases cortas para felicitar la Navidad a tus contactos en WhatsApp (Foto: Web).

Frases cortas Navidad para felicitar a familiares y amigos:

La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas. ¡Felices fiestas! Que la alegría de las fiestas te acompañe cada día del próximo año. ¡Jo, Jo, Jo! Solo queremos decirte lo feliz que nos hace tenerte a nuestro lado. Estar a tu lado esta Navidad transforma los días fríos en cálidos y las tristezas en alegrías. Tu felicidad es mi mayor deseo para esta Navidad. ¿Qué es la Navidad? Es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Entre los regalos que quiero que te traigan estas Navidades se encuentra la esperanza para superar todo lo malo. Deseo que en estas fiestas navideñas la alegría llene cada rincón de tu casa, haciendo que puedas ilusionarte por un futuro mucho mejor. Que la magia de la Navidad inunde tu vida, llenándote de felicidad, amor y fuerza para luchar por tus objetivos. Este año en Navidad, quería ser original, pero he tenido un problema, y es que no sé cómo envolver un abrazo lleno de felicidad. En esta Navidad espero que la luz de tu amistad nunca me falte. Gracias por estar conmigo siempre. Para Navidad: felicidad. Para Año Nuevo: prosperidad. Y para siempre: nuestra amistad. No hay nada que adorne mejor la Navidad, que la sonrisa de los que amas. Que la celebración de estas fiestas supongan el comienzo de una vida mejor. Los regalos de tiempo y amor son sin duda los ingredientes básicos de una verdadera feliz Navidad. Aunque se pierdan otras cosas a lo largo de los años, mantengamos la Navidad como algo brillante, regresemos a nuestra fe infantil. Feliz Navidad a todos los que comparten el deseo de un mundo mejor, lleno de paz y esperanza. Quisiera que la Navidad dure todos los días del año, pero si no es posible, al menos que dure lo suficiente para ennoblecer los corazones más duros. Espero que una bola de tu árbol de Navidad lleve mi nombre como ocurre contigo en el mío. Feliz Navidad. Cuando la Navidad nos convoca, nadie queda excluido, desde el más pequeño al mayor se funden en un gran abrazo. Que se vayan los fantasmas del miedo, el disgusto y la tristeza. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Estar a tu lado en Navidad hace que los días fríos se conviertan en cálidos. Mis mejores deseos para unas fiestas llenas de cariño, tiempo en familia, y recuerdos. Lo mejor de estas Navidades es tu compañía: gracias por estar ahí. Por una Navidad de reencuentros y momentos especiales compartidos en familia. En estas fiestas, que la alegría inunde tu vida. ¡Brindemos por la salud y la prosperidad en Navidad! Que el espíritu navideño renueve tus energías. Que cada día de diciembre te traiga nuevas alegrías. ¡Feliz Navidad! Que la felicidad sea tu regalo Que cada adorno navideño cuente una historia de amor. Este es un recordatorio para decirte que te mando mis mejores deseos no solo para estas fiestas de Navidad, sino para siempre. Por muchas más noches de Navidad juntos Te deseo lo mejor y que el espíritu de la Navidad se instale en tu casa. Feliz Navidad y próspero año nuevo, te deseo suerte y fuerza para esta nueva etapa. Aún no es Navidad y ya tengo ganas de verte de vuelta. ¡Felices fiestas y disfruta de las vacaciones! Eres una persona única que se merece lo mejor. Por eso, esta Navidad parte de mis pensamientos están contigo. En Navidad nadie está solo. Te mando un abrazo y te deseo unas felices fiestas. Espero que pases unas fiestas de Navidad llenas de lo más importante: el amor de quienes te rodean. Una felicitación clásica para una amistad excepcional. ¡Feliz Navidad! Pasar unas buenas fiestas de Navidad equivale a pasarlas en compañía. Sirva esta felicitación para transmitirte mi presencia y aprecio, aunque nos separe la distancia. ¡Que la magia de la Navidad te inspire cada día! Que cada luz de Navidad represente un deseo. ¡Felices fiestas! Que la esperanza te guíe siempre. Que el espíritu navideño te llene de gratitud. En Navidad, la familia es el mejor regalo. ¡Brindemos por un año lleno de momentos inolvidables! Que la alegría de estas fiestas sea contagiosa. ¡Que la luz de la Navidad brille en tu corazón! En esta Navidad, que la paz sea tu mejor regalo. Por muchas Navidades que pasen, no cesan mis ganas de desearte lo mejor en estas fechas. Eres una de las personas que le dan sentido a mi Navidad. En Navidad, vuelven a mí los recuerdos de la infancia, y esos memorables momentos que explican por qué nuestra amistad es tan profunda. Felices fiestas. Feliz Navidad, y por esos brindis en honor a nuestra amistad. Estas fechas siempre son recibidas con una sonrisa, porque con ellas regresas tú. Felices fiestas. La Navidad me hace recordar lo bueno que es tenerte en mi vida año tras año. El mejor regalo de Navidad es tu sonrisa. Espero que tus problemas duren tanto como tus metas a alcanzar en este año nuevo. Deseo mucha felicidad para ti y para los tuyos en estas fechas mágicas. Sé que por tu forma de ser la Navidad siempre va contigo, pero de todas formas… ¡Felices fiestas! Eres una de las mejores personas que conozco y por eso espero que pases unas fiestas de Navidad muy felices. Mi familia y yo te deseamos lo mejor para estas fechas y para el nuevo año que comienza, deseándote lo fundamental: mucha salud. El mejor regalo navideño ha sido verte. Espero que juntos podamos tener muchas más sorpresas como esta. Tu sonrisa es contagiosa, ¡pásasela a todos los demás y extiende la Navidad! Que cada adorno navideño cuente una historia de amor. ¡Feliz Navidad! Que la felicidad te conquiste. En esta Navidad, que la luz guíe tus pasos. En estas fiestas, que la alegría inunde tu vida. ¡Brindemos por un año lleno de momentos inolvidables! ¡Felices fiestas! Que la felicidad te abrace fuerte. Querida amiga, te deseo la mejor Navidad de tu vida. Deja tu brillo a dondequiera que vayas, felices fiestas. Que la alegría de estas fechas se repita todos los días del año nuevo. La magia de la noche de Navidad es poder convertir nuestros sueños en realidad. Que la paz y la armonía celebrada en Navidad estén presentes todos los días de tu año nuevo. ¡Feliz Navidad y felices fiestas! Que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. ¡Feliz Navidad! Por Navidad, deja la razón a un lado porque aunque tengas frío, siempre habrá alguien que te dará calor. Para toda mi familia y amigos les deseo una feliz Navidad con amor y serenidad en vuestros hogares que Dios los colme de muchas bendiciones. Mejor que todos los regalos debajo del árbol de Navidad es la presencia de una familia feliz. Aunque se pierdan otras cosas a lo largo de los años, mantengamos la Navidad como algo brillante, regresemos a nuestra fe infantil. La Navidad no es un momento ni una estación, sino un estado de la mente. Valorar la paz y la generosidad y tener merced es comprender el verdadero significado de Navidad. ¡Feliz Navidad llena de alegría y amor! Que esta Navidad traiga paz a tu corazón. Brindo por unas fiestas llenas de felicidad. Que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Que la magia de estas fiestas te llene de alegría y felicidad. Espero que esta Navidad la pases rodeado de los que más quieres. Que esta Navidad sea un momento de paz, amor y unión. Entre los regalos que quiero que te traigan estas Navidades se encuentra la esperanza para superar todo lo malo. Que la paz del Señor inunde tu corazón y el de todas las personas a las que amas. ¡Feliz Navidad! Hablé con la felicidad y me dijo que iba para tu casa, le pedí que llevara también salud y amor. Trátala bien que va de mi parte. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a mis mejores amigos! Gracias por estar siempre ahí, por apoyarme y por hacerme la vida más feliz. Feliz Navidad, mi amor. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Te amo más que a nada en el mundo. Gracias por estar siempre a mi lado, por hacerme feliz y por hacer de mi vida un cuento de hadas. Que esta Navidad sea un momento para reflexionar sobre lo bueno que hay en el mundo y para trabajar por un futuro mejor. Con una gamba y un mejillón, te regalo un besucón, con un percebe y mi amistad, la feliz Navidad y con mi cariño que vale un huevo, un feliz año nuevo. Que la magia e ilusión de esta Navidad te colme de amor, paz, salud y felicidad. ¡Feliz Navidad! Te deseo que esta Nochebuena sea tan solo el comienzo de un nuevo año colmado de felicidad y amor. ¡Feliz Navidad! Que la magia navideña transforme tus días grises en momentos llenos de color. Que los villancicos resuene en tu corazón, recordándote la magia de la Navidad.

100 frases cortas para felicitar la Navidad a tus contactos en WhatsApp (Foto: Web)

Estas fechas son el momento ideal para expresar afecto y buenos deseos a las personas que forman parte de tu vida. Con estas frases cortas, podrás enviar tu cariño a todos tus contactos de manera sencilla y sincera. No importa si el mensaje es largo o corto, lo importante es que provenga del corazón. Así que, elige la frase que más te guste, envíala por WhatsApp o la aplicación de tu preferencia, y celebra esta Navidad con tus seres queridos. ¡Felices fiestas!