Romina Uhrig rompió en llanto al hablar del enojo de su sobrino por no invitarlo a su fiesta: “Estoy muy dolida”

Romina Uhrig fue la última eliminada de la casa de Gran Hermano y lo cierto es que ni bien puso un pie en el afuera, aprovechó para recuperar el tiempo perdido con sus hijas y organizó una mega fiesta en la que no fue invitado su sobrino Fabián.

El familiar de la exdiputada había entrado a la casa para acompañarla y darle fuerzas en las últimas semanas de la competencia pero fue uno de los grandes ausente de estos festejos. Lo cierto es que en las últimas horas, Romina fue invitada al programa Biri Biri, de República Z, conducido por Julieta Puente, Mica Lapegüe, Yeyo de Gregorio y la Tía Sebi, donde le consultaron sobre este tema.

La desilusión de Romina cuando ingresó a la casa de Gran Hermano su sobrino Fabián.

“Estoy sensible”, manifestó Uhrig. “Me duele porque amo a mi sobrino y la fiesta no la armé yo”, agregó muy angustiada. Luego la exparticipante decidió explicar: “Tengo mucha familia y mis amigas organizaron una fiesta de bienvenida con Walter (Festa)”.

“No sé por qué hizo lo que hizo mi sobrino, estoy muy dolida, lo llamé ayer y no me atendió... recién este sábado llegué a mi casa, no tuve tiempo con mi familia ni con mis hijas”, sentenció.

El fuerte descargo de Fabián Herrera contra su tía

La fiesta de Romina Uhrig se dio a conocer debido a las fuertes declaraciones de su sobrino, Fabián Herrera, quien realizó un contundente descargo en sus redes al no ser invitado a esta fiesta.

“A la gente un día le servís y al otro no, no metan todo de sí para un proyecto que no es personal, porque te dejan al costado rápidamente y ni gracias dicen, una desilusión más pero bueno todo sirve de experiencia...”, luego agregó en las historias de su Instagram: “solo para favores”.

El mensaje de Fabián Herrera, el sobrino de Romina Uhrig. Foto captura.

Asimismo, el joven compartió un video al que tituló “La verdadera fiesta”, donde muestra un salón donde se organizan fiestas los fines de semana llamado Santa Diabla. El lugar está ubicado en Don Torcuato y abrió hace dos semanas, por lo que se cree que la historia fue un canje que aprovecharon los organizadores del evento.

Recordemos que Fabián Herrera tiene 22 años y decidió tomarse sus vacaciones en el trabajo para poder ingresar a la casa de Gran Hermano y apoyar a su tía. Actualmente, es martillero público y empleado de la Municipalidad de Moreno y no dudó en aceptar la propuesta de la producción del programa para ser parte del mismo por unos días, aunque no fue recibido como esperaba, debido a que Romina quería ver a sus hijas.