Romina Uhrig decidió no ir a LAM y desde el programa la liquidaron: “No lo puedo creer”

Romina Uhrig fue la última eliminada de Gran Hermano y se quedó a un pasito de la final. Lo cierto es que cuando un concursante sale de la casa es común que asista a todos los programas de Telefe y también a LAM, que se emite por América.

En las últimas horas se supo que la exdiputada decidió no asistir al programa conducido por Ángel de Brito, quien anunció esta noticia: “Romina Uhrig, la última eliminada de Gran Hermano, es la única participante de GH que no va a venir a LAM. Nos acaba de avisar hacer un ratito que prefiere no participar del programa”.

“Salió de la casa, participa martes y miércoles del debate, no sé si estuvo en un programa más... Y tiene la misma recorrida mediática que tienen todos habitualmente. Pero decidió no venir a LAM. La gente de Telefe, que le quiero agradecer, hizo todo lo posible para que cumpla con lo pactado, como todos los otros. Inclusive nos ofrecieron grabar un mano a mano, si ella quisiera. Por ahí no quería exponerse a todas las panelistas y hacer un mano a mano conmigo. No, tampoco. No hay ninguna posibilidad”, agregó el conductor, quien se mostró sumamente decepcionado al respecto.

Ángel de Brito liquidó a Romina

La reacción de las angelitas tras enterarse que Romina decidió no ir a LAM

Tras la negativa de Romina Uhrig de asistir a LAM luego de su salida de Gran Hermano, lo cierto es que todas las panelistas del show demostraron su furia.

“¡Qué cagona que resultó! No lo puedo creer”, se expresó de forma exultante Nazarena Vélez. “No puedo creer que una mujer que tiene los ovarios de dejar a sus tres hijos y bancarse toda la que venga, que no pueda venir a sentarse acá”, insistió.

La placa que LAM realizó sobre los bienes de Romina

Por otra parte, De Brito aprovechó y disparó contra la ex concursante: “Más allá de las negaciones de ella, les voy a dar información. Festa tiene dos investigaciones: una por defraudación a la administración pública, peculado y falsedad ideológica en Moreno. Todo esto que se denuncia, Romina era su mujer así que no podía desconocerla, pero no está nombrada en la causa. Y en la otra, se investiga el enriquecimiento ilícito del exintendente y sí está mencionada como socia de Festa. Y se investiga eso, además de autos, dólares, declaraciones impositivas incompletas e irregulares y compras de terrenos”.