Comenzó el casting para la nueva temporada de “Gran Hermano” y estos son los videos más vistos en las redes

En la noche de este día lunes, se llevará a cabo la gran final de “Gran Hermano 2023″ y los últimos tres participantes se disputarán el gran premio: se trata de Nacho, Julieta y Marcos. Por otro lado, ya comenzó la recepción de videos e inscripción al casting para la próxima edición.

Casting Gran Hermano 2023: cómo inscribirse a la nueva edición

En su momento, Santiago del Moro comunicó: “A todos los argentinos y a la gente que nos está viendo en el mundo, e ingrese a la dirección que aparece en la pantalla, se pueden inscribir para el nuevo casting”. Tras este anuncio, las diversas aplicaciones se colapsaron con gran cantidad de videos para el casting.

Cómo anotarse en Gran Hermano 2023

Como era de esperarse, miles de argentinos compartieron su clip de presentación en las redes sociales y se inscribieron a través de la página web de Telefé. Estos son algunos de los usuarios con más vistas en la plataforma de TikTok.

Algunos clips para Gran Hermano 2024

Franco de 22 años comenzó su video asegurando que tiene que entrar a la casa. Hace más de 5 años, el joven se dedica a hacer videos en YouTube, Tiktok, Instagram y se declara como influencer. Al fundamentar la razón por la que debería entrar a la casa, Franco asegura “porque sí, porque soy yo y punto”.

Con una presentación un poco confusa pero a la vez muy divertida, Jesica se muestra frente a la cámara ubicada justo en su local de cosméticos de cuidado capilar. Asegura que el reality le servirá para visibilizarse y demostrar su personalidad confrontativa.

Micaela es una joven colorada de pelo corto que tiene muchas características similares a la conocida “Pestañela (Daniela)”. No tuvo pelos en la lengua para contar las diferencias que existen en su núcleo familiar y tampoco para hablar sobre su delantera: “No me gustan para nada mis lolas, si pudiese me las sacaría”.

Siara es una joven oriunda de San Juan que decidió trasladarse a la provincia de Mendoza para poder estudiar y rendir el ingreso a la carrera de Medicina. Según sus propios dichos, tiene más posibilidades de entrar a la casa de “Gran Hermano” que a estudiar en la alta casa de estudios de nuestra provincia.

Entre todos sus datos aseguró ser hiperlaxa y tener gran flexibilidad tanto en sus brazos como piernas. Claramente, espera el apoyo de todos para poder ingresar a la casa.