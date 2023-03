Rodrigo Noya habló sobre los rumores de abuso por parte de Dady Brieva: “Quería aclarar una situación”

En medio de una ola de denuncias acerca de diferentes casos de abuso sexual, en las redes sociales se filtraron dichos de un supuesto abuso por parte de Dady Brieva a Rodrigo Noya. Esta vez, el joven actor habló al respecto.

Rodrigo Noya habló sobre Dady Brieva.

Los conductores de televisión Jey Mamón y Marley han sido solo dos de los tantos que se han visto en las portadas de los medios de comunicación cuando comenzaron a surgir diversas denuncias acerca de abusos en los ambientes laborales. Esta vez se vio implicado Dady Brieva.

Para poder clarificar correctamente la situación, el actor de “Hermanos y detectives” grabó un video y lo compartió en sus redes sociales contando su única verdad.

En el video se lo ve a Noya muy conmocionado por los dichos en contra de quién fue su amigo alguna vez y dijo: “Hola a todos. Quería aclarar una situación que estuvo circulando, una falsa información de mi persona. Palabras que yo nunca dije. Estuvieron circulando en redes sociales y lo aclaro por esta parte así queda claro. Nunca dije esas palabras hacia Dady Brieva”.

Antes de finalizar el clip dejó en claro que: “Nunca existió ningún tipo de abuso ni ningún tipo de acoso. Ni tampoco son palabras mías que yo haya dicho. No solo no sucedió la situación ni tampoco son palabras mías que yo haya dicho. Quería aclararlo, hay una persona que obviamente se siente dañada y me parece lo más lógico que yo salga a aclararlo así que nada... Dady es una persona que yo quiero mucho, jamás tuve ningún tipo de problema con él, todo lo contrario”.

Fede Bal se refirió a la denuncia por abuso de Jey Mammón: “Es un horror”

Jey Mammón, el reconocido conductor y músico argentino, ha sido objeto de una nueva acusación de abuso sexual a un menor de edad. Esta información trascendió en los últimos días luego de que el denunciante, Lucas Benvenuto, mencionara en el programa de televisión A la tarde (América) a “un conductor de Telefe, que también es músico”.

El conductor se refirió al caso de Jey Mammón.

Ante esta situación, Federico Bal, reconocido actor y presentador de televisión, manifestó su opinión al respecto: “Me parece un horror. Pero es algo que no lo escuché en pasillos, como se dice. Nunca escuché algo así. Hay que estar siempre del lado de la persona que denuncia, de la víctima”.

“Obvio que tiene que resolverlo un juez. Los programas solamente se hacen eco y es el tema del momento. Pero no puedo hablar nada de este tema”, añadió el polémico.